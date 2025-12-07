Advertisement
Hindi Newsबिजनेस

यूएस बैन का असर या कुछ और? 4 साल के लोअर लेवल पर क्रूड का आयात, भारत की इस 'चाल' के पीछे क्‍या है राज?

Crude Oil Import From Russia: जून 2025 में रूस से क्रूड ऑयल आयात करने का आंकड़ा चढ़कर रिकॉर्ड 21 लाख बैरल प्रत‍िद‍िन तक पहुंच गया. लेक‍िन अब इसके जनवरी 2026 में ग‍िरकर 6 लाख बैरल प्रत‍िद‍िन तक पहुंचने की उम्‍मीद है. क्‍या यह अमेर‍िकी प्रत‍िबंधों का असर है या इसके पीछे कोई सोची-समझी रणनीत‍ि है, आइए जानते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 07, 2025, 11:14 AM IST
यूएस बैन का असर या कुछ और? 4 साल के लोअर लेवल पर क्रूड का आयात, भारत की इस 'चाल' के पीछे क्‍या है राज?

Crude Oil Import: प‍िछले कुछ सालों में रूस से सबसे ज्‍यादा क्रूड ऑयल का आयात भारत ने क‍िया. लेक‍िन ट्रंप प्रशासन के नए सैंक्शंस (प्रत‍िबंध) से रूसी क्रूड का आयात कम हो रहा है. एक आंकड़े के अनुसार जनवरी 2026 में भारत रोजाना 6 लाख बैरल तक ही रूसी तेल ले पाएगा. 2022 में शुरू हुई रूस-यूक्रेन जंग के बाद यह रूस से क्रूड ऑयल आयात क‍िये जाने वाले तेल का सबसे कम आंकड़ा होगा. ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है. इसमें से 25 फीसदी केवल इसल‍िए है क्‍योंक‍ि भारत रूस से तेल खरीदता है. अमेरिका का कहना है भारत के रूस से क्रूड खरीदने से यूक्रेन के खिलाफ जंग के ल‍िए फंडिंग मिलती है.

वैकल्पिक रास्‍ता खोज रहीं भारतीय रिफाइनरियां

अक्टूबर 2025 में रोसनेफ्ट और लुकोइल पर यूएस प्रत‍िबंध लगाए जाने के बाद भारतीय रिफाइनरियां भी वैकल्पिक रास्‍ता खोजने लगीं. इन प्रत‍िबंध का मतलब अमेरिकी सरकार की तरफ से क‍िसी देश, कंपनी या शख्‍स पर लगाई गई आर्थिक और व्यापारिक पाबंदियां हैं. यूएस की तरफ से प्रत‍िबंध लगाने के बाद रूस से क्रूड ऑयल का आयात पूरी तरह नहीं रुका, लेक‍िन इसमें ग‍िरावट जरूर आई है. नवंबर 2025 में आयात का आंकड़ा बढ़कर 18 लाख बैरल प्रत‍िद‍िन तक पहुंच गया. इसका कारण कंपनियों की तरफ से ज्‍यादा बुक‍िंग करना रहा.

जून में र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था आंकड़ा
अब दिसंबर के महीने में यह आंकड़ा ग‍िरकर 10-12 लाख बैरल पर आ सकता है. यह तो साफ है क‍ि यूएस प्रत‍िबंधों से क्रूड के आयात की रफ्तार पर ब्रेक लगा है. लेकिन रूस की तरफ से अभी भारत को सस्ता तेल देना जारी है और भारत भी उसे छोड़ना नहीं चाहता. जून 2025 में यह आंकड़ा रिकॉर्ड 21 लाख बैरल रोजाना तक पहुंच गया, जो क‍ि कुल आयात का 45% था. रूस भी हार नहीं मानकर इसका वैकल्‍प‍िक रास्‍ता तलाश रहा है. नई कंपनियां सामने आ रही हैं. पुतिन ने खुद द‍िल्‍ली दौरे पर 'बिना रुकावट क्रूड सप्लाई' का भरोसा द‍िलाया.

तेल आयात के छ‍िपे हुए रास्‍ते और मजबूत होंगे?
जानकारों का कहना है क‍ि यद‍ि यूएस और भारत की ट्रेड डील में देरी होती है तो तेल आयात के छ‍िपे हुए रास्‍ते और मजबूत हो जाएंगे. स्पार्टा कमोडिटीज की जून गोह कहती हैं, 'डील जितनी लेट होगी, उतने ही नए रास्ते बनेंगे.' भारत की सरकारी रिफाइनरियां भी पूरी तरह सतर्क हैं. मंगलौर रिफाइनरी और एचपीसीएल ने रूसी तेल को पूरी तरह बैन कर द‍िया है. इंडियन ऑयल और बीपीसीएल भी केवल गैर-सैंक्शंड ल‍िम‍िट ही ले रही हैं. लेकिन रिलायंस अभी भी रोसनेफ्ट से पुराना कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण 3.5 लाख बैरल तेल रोजाना ले रही है. बाकी कमी पूरी करने के लिए मिडिल ईस्ट, अमेरिका, गुयाना और ब्राजील से महंगा तेल खरीदा जा रहा है.

'जनवरी में ग‍िरावट लंबे समय के ल‍िए नहीं होगी'
अटलांटिक काउंसिल की एलिजाबेथ ब्रॉ कहती हैं 'सैंक्शंस से क‍िसी भी चीज के आयात में रुकावट तो आती है, लेकिन ट्रेड को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता. खरीदारी कीमत और क्‍वाल‍िटी के बेस पर होती है, विचारधारा पर नहीं.' टीओआई से बात करते हुए क्लिपर के सुमित रितोलिया ने कहा, 'जनवरी में गिरावट आएगी, लेकिन यह लंबे समय के ल‍िए नहीं होगी. सप्लाई चेन खुद को एडजस्ट कर लेगी.' नोमुरा के बिनीत बंका का भी यही मानना है क‍ि शैडो कैरियर्स और नए व्यापारियों के जरिये आयात में फ‍िर से उछाल आएगा.

भारत ने अपनी पॉल‍िसी को साफ कर द‍िया
ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने अपनी पॉल‍िसी को साफ कर द‍िया है. भारत की तरफ से कहा गया क‍ि सस्ता तेल जहां से भी म‍िलेगा, वहीं से लेंगे. जब तक रोसनेफ्ट-लुकोइल जैसी द‍िग्‍गज रूसी कंपन‍ियां सैंक्‍शंड नहीं होंगी, तब तक तेल का आयात होता रहेगा. पुतिन की दिल्ली यात्रा और ट्रेड डील इस तरह इशारा कर रही हैं क‍ि ये गिरावट महज एक छोटा सा 'स्पीड ब्रेकर' है, लंबे समय में इसमें फ‍िर से तेजी आएगी. 2026 के पहले क्‍वार्टर के बाद फिर वहीं पुराना खेल शुरू हो सकता है. यानी रूस सस्‍ता तेल देगा और भारत इसे ब‍िना झिझक लेगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

