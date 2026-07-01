/Crude Oil: ना अमेरिका-ईरान के बीच बात बन रही, ना ही तेल शांत हो रहा, फिर से चढ़ने लगे कच्चे तेल के भाव

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. कभी ट्रंप अकड़ रहे हैं तो कभी ईरान भाव खा रहा है. हालात ये है कि फिर से युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं. कच्चे तेल की कीमतों पर इस मनमुटाव का असर दिखने लगा है. कच्चे तेल की कीमत फिर से चढ़ने लगी है. 1 जुलाई को क्रूड ऑयल फिर से बढ़ने लगे हैं.
1 जुलाई को इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ब्रेंट ऑयल की कीमत में फिर से 0.25 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड ऑयल आज फिर से चढ़कर 73.15 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया है. वहीं WTI क्रूड ऑयल के दाम 0.34 फीसदी की तेजी के साथ 69.74 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं.
तेल की कीमतों पर अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में तनाव का असर दिखा है. ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि वो दोहा जै रहे हैं, क्योंकि उनका मतसद विदेशों में फंसी फ्रीज्ड फंड को हासिल करना है. जब तक उनकी फंसी रकम को रिलीज करने का काम नहीं होता है, तब तक शांति समझौता नहीं होगा.
ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि होर्मुज उसकी सबसे बड़ी ताकत है. वो होर्मुज पर अधिकार बनाकर रहेगा. ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालीबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते में समुद्री सेवाओं के टोल में 60 दिनों की छूट सिर्फ अस्थायी व्यवस्था है. इन खबरों ने फिर से तेल का तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया है.