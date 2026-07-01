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Crude Oil: ना अमेरिका-ईरान के बीच बात बन रही, ना ही तेल शांत हो रहा, फिर से चढ़ने लगे कच्चे तेल के भाव

Crude Oil : कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई है. अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में सहमति बनती नहीं दिख रही है. जिसके बाद से क्रूड ऑयल के प्राइस फिर से चढ़ने लगे हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 01, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:54 AM IST
Crude Oil: ना अमेरिका-ईरान के बीच बात बन रही, ना ही तेल शांत हो रहा, फिर से चढ़ने लगे कच्चे तेल के भाव
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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