/200 डॉलर के पार तेल, वेंटिलेटर पर इकोनॉमी! होर्मुज पर ट्रंप के दावे के बाद ईरान करेगा बाब-अल-मंदेब से पटलवार

Crude Oil Prediction: होर्मुज में फिर से बढ़े तनाव के बाद कच्चे तेल की कीमत में लगी आग से दुनिया परेशान है. बीते दो दिनों में तेल की कीमत में 10 फीसदी से अधिक की तेजी आ चुकी है. ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल 87.37 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुका है. ये तेजी आगे और देखने को मिल सकती है. अगर बात बिगड़ी तो कच्चा तेल 200 डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है.
होर्मुज संकट के बीच अमेरिका ने ईरान को नाकेबंदी की धमकी दी है. होर्मुज पर 20 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया है. इन धमकियों और तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली है. ये तेजी और बढ़ सकती है, अगर यमन ने अपनी धमकियों पर अमल कर दिया. अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच यमन कूद पड़ा है. यमन की ओर से चेतावनी दी गई है कि वो बाब-अल-मंदेब (Bab al-Mandeb) स्ट्रेट को बंद कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर के पार जा सकती है. ये धमकी पहली बार नहीं है. इससे पहले मार्च 2026 और जून 2026 में ईरान की ओर से धमकी दी गई थी.
होर्मुज पहले से बंद है. यमनी विश्लेषक अब्दुल अजीज अल-फराह की माने तो अगर बाब-अल-मंदेब को भी बंद कर दिया गया या हूतियों के हमले बढ़े, तो वैश्विक तेल और गैस सप्लाई संकट में आ सकता है. Pree tv के साथ इंटरव्यू के दौरान अजीज अल-फराह ने कहा कि ऐसी स्थिति में क्रूड ऑयल की कीमत 200 डॉलर तक जा सकती है. भारत के लिए यह रास्ता अहम है, क्योंकि इसी रास्ते से वो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूरोपीय देशों तक पहुंचाता है.
लाल सागर (Red Sea) को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) और हिंद महासागर से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे से दुनिया के लगभग 10 से 12 फीसदी का व्यापार होता है. ये गलियारा स्वेज कैनाल के जरिए एशिया को यूरोप से जोड़ता है. ईरान से कोसों दूर होने के बावजूद इस रास्ते की घेराबंदी वैश्विक बाजार पर कहर बरपा सकती है. एशिया और यूरोप के बीच ये रास्ता लाइफलाइन से कम नहीं है. एशिया, चीन, जापान से यूरोप जाने वाले हर मालवाहक जहाज को इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है. इसी रास्ते से दुनिया के समुद्री व्यापार का 10 से 12 फीसदी सामान होकर गुजरता है. रोजाना 60 से 80 लाख बैरल कच्चा तेल , पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरता है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहले से ईरान और अमेरिका दोनों ने अपना-अपना पहरा लगा रखा है. अब अगर हूती विद्रोहियों ने बाब-अल-मंदेब को बंद कर दिया या फिर जहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया शुरू किया, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी. शिपिंग कंपनियों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से यूरोप जाना होगा, जिससे शिपिंग में लगने वाला समय 14 से 16 दिन तो हो ही जाएगा, लागत में भारी इजाफा होगा.