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भारत को म‍िलेगा सबसे सस्‍ता क्रूड ऑयल! हर बैरल पर बचेंगे 4 डॉलर; इस कंपनी ने द‍िया सीधा ऑफर

Crude Oil Price: अमेर‍िका की तरफ से बैन हटाए जाने के बाद ईरान की तरफ से भारत को सस्‍ता क्रूड ऑयल ऑफर क‍िया जा रहा है. यह ऑफर भारतीय तेल कंपन‍ियों को कुछ ब्रोकर्स के जरिये क‍िया गया है. दरअसल, बैन हटने के बाद ईरान अपने तेल की ब‍िक्री बढ़ाना चाहता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 27, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:47 AM IST
भारत को म‍िलेगा सबसे सस्‍ता क्रूड ऑयल! हर बैरल पर बचेंगे 4 डॉलर; इस कंपनी ने द‍िया सीधा ऑफर
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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