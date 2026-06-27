अमेर‍िका और ईरान के बीच हुए फैसले ने दोनों देशों के बीच एनर्जी ट्रेड को दोबारा शुरू करने का छोटा लेकिन बेहद अहम रास्ता खोल दिया है. रॉयटर्स के अनुसार भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों के सूत्रों ने बताया क‍ि तेल बेचने के लिए इस बार सीधा संपर्क 'नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी' (NIOC) और उन ब्रोकर्स के जर‍िये किया गया है, जो क्‍लेम कर रहे हैं कि उन्हें ईरानी सरकारी उत्पादक की तरफ से तेल आवंटित किया गया है. रिफाइनरी से जुड़े एक सूत्र ने नाम नहीं प्रकाश‍ित करने की शर्त पर बताया कि एनआईओसी (NIOC) के अलावा कई बड़े ट्रेडर्स ईरानी क्रूड ऑयल बेचने के लिए उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं.