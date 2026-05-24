पेट्रोल-डीजल फिर होंगे महंगे? संकट जारी रहा तो बढ़ानी पड़ेगी कीमतें; BPCL ने दे दिया संकेत

Petrol-Disel Latest Price : अगर ग्लोबल एनर्जी संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव लंबा खिंचता है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी 'अनिवार्य' हो सकती है. ये बात भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के निदेशक (HR) राज कुमार दुबे ने कही है.

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी और सप्लाई बाधित होने से तेल कंपनियों पर भारी दबाव है. ऐसे में सरकार और तेल कंपनियों के पास सीमित विकल्प बचे हैं. दुबे के मुताबिक या तो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जाएं या फिर तेल कंपनियां घाटा सहती रहें अथवा सरकार घाटे की भरपाई करे. दुबे ने कहा कि शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों में 20% से 50% तक की बढ़ोतरी को अस्थायी माना जा रहा था. लेकिन, अब हालात लंबे समय तक बने रहने के संकेत दे रहे हैं. पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एनर्जी फ्रेमवर्क को भारी नुकसान हुआ है. इससे सप्लाई पर असर पड़ा है.

इस महीने तीसरी बार बढ़े दाम

BPCL अधिकारी का ये बयान ऐसे समय आया है जब सरकारी तेल कंपनियां इस महीने तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा चुकी हैं. शनिवार को पेट्रोल और डीजल करीब 90 पैसे प्रति लीटर महंगे किए गए. नई दरों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. इसके बावजूद तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 13 रुपये और डीजल पर 38 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होने की बात कही जा रही है.

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रूस-अफ्रीका से बढ़ी तेल खरीद

राज कुमार दुबे ने कहा कि भारत ने तेल आयात के स्रोत बढ़ाकर सप्लाई संकट से काफी हद तक बचाव किया है. पहले भारत के पास करीब 20 सप्लाई पॉइंट थे. ये अब बढ़कर 40 हो गए हैं. इसमें रूस समेत अफ्रीकी देशों और अन्य क्षेत्रों से तेल खरीद शामिल है. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं हुई है और खपत लगातार बढ़ रही है.

ग्रीन एनर्जी पर बढ़ेगा जोर

BPCL निदेशक ने कहा कि मौजूदा संकट भारत को हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर करेगा. देश में 200 गीगावॉट से ज्यादा सोलर क्षमता स्थापित हो चुकी है और अब प्राकृतिक गैस, सीबीजी, एथेनॉल ब्लेंडिंग और हाइड्रोजन फ्यूल पर फोकस और बढ़ेगा. उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को सरकार का 'बहुत सक्रिय कदम' बताते हुए कहा कि इससे पेट्रोल की कमी और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने में मदद मिली है.