Advertisement
trendingNow13227639
Hindi Newsबिजनेसपेट्रोल-डीजल फिर होंगे महंगे? संकट जारी रहा तो बढ़ानी पड़ेगी कीमतें; BPCL ने दे दिया संकेत

पेट्रोल-डीजल फिर होंगे महंगे? संकट जारी रहा तो बढ़ानी पड़ेगी कीमतें; BPCL ने दे दिया संकेत

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. इसके बावजूद तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 13 रुपये और डीजल पर 38 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होने की बात कही जा रही है.

|Last Updated: May 24, 2026, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media
Source : X/social media

Petrol-Disel Latest Price :  अगर ग्लोबल एनर्जी संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव लंबा खिंचता है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी 'अनिवार्य' हो सकती है. ये बात भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के निदेशक (HR) राज कुमार दुबे ने कही है.

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी और सप्लाई बाधित होने से तेल कंपनियों पर भारी दबाव है. ऐसे में सरकार और तेल कंपनियों के पास सीमित विकल्प बचे हैं. दुबे के मुताबिक या तो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जाएं या फिर तेल कंपनियां घाटा सहती रहें अथवा सरकार घाटे की भरपाई करे. दुबे ने कहा कि शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों में 20% से 50% तक की बढ़ोतरी को अस्थायी माना जा रहा था. लेकिन, अब हालात लंबे समय तक बने रहने के संकेत दे रहे हैं. पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एनर्जी फ्रेमवर्क को भारी नुकसान हुआ है. इससे सप्लाई पर असर पड़ा है.

इस महीने तीसरी बार बढ़े दाम

BPCL अधिकारी का ये बयान ऐसे समय आया है जब सरकारी तेल कंपनियां इस महीने तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा चुकी हैं. शनिवार को पेट्रोल और डीजल करीब 90 पैसे प्रति लीटर महंगे किए गए. नई दरों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. इसके बावजूद तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 13 रुपये और डीजल पर 38 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होने की बात कही जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

रूस-अफ्रीका से बढ़ी तेल खरीद

राज कुमार दुबे ने कहा कि भारत ने तेल आयात के स्रोत बढ़ाकर सप्लाई संकट से काफी हद तक बचाव किया है. पहले भारत के पास करीब 20 सप्लाई पॉइंट थे. ये अब बढ़कर 40 हो गए हैं. इसमें रूस समेत अफ्रीकी देशों और अन्य क्षेत्रों से तेल खरीद शामिल है. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं हुई है और खपत लगातार बढ़ रही है.

ग्रीन एनर्जी पर बढ़ेगा जोर

BPCL निदेशक ने कहा कि मौजूदा संकट भारत को हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर करेगा. देश में 200 गीगावॉट से ज्यादा सोलर क्षमता स्थापित हो चुकी है और अब प्राकृतिक गैस, सीबीजी, एथेनॉल ब्लेंडिंग और हाइड्रोजन फ्यूल पर फोकस और बढ़ेगा. उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को सरकार का 'बहुत सक्रिय कदम' बताते हुए कहा कि इससे पेट्रोल की कमी और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने में मदद मिली है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Petrol-Disel Latest Price

Trending news

किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
CJP
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
weather update
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
Jammu-kashmir
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
S Jaishankar Marco Rubio Meeting
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
S Jaishankar
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
Russsian Army
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
TVK
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
Miyazaki Mango
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
nasa
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
उर्दू-फारसी या अंग्रेजों की देन? आखिर क्यों अमीरों के क्लबों को कहा जाता है जिमखाना
Delhi Gymkhana
उर्दू-फारसी या अंग्रेजों की देन? आखिर क्यों अमीरों के क्लबों को कहा जाता है जिमखाना