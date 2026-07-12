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Crude Oil: होर्मुज पर ईरान के ऐलान से फिर खौलेगा कच्चा तेल, अभी 76 डॉलर के पार, नहीं थमने वाली है तेजी की रफ्तार

कच्चे तेल की कीमत में फिर से भूचाल आने वाला है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम टिक नहीं पा रहा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है. 69 डॉ लर प्रति बैरल तक पहुंच चुका क्रूड फिर से 76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुका है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 12, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:27 AM IST
Crude Oil: होर्मुज पर ईरान के ऐलान से फिर खौलेगा कच्चा तेल, अभी 76 डॉलर के पार, नहीं थमने वाली है तेजी की रफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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