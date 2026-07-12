/Crude Oil: होर्मुज पर ईरान के ऐलान से फिर खौलेगा कच्चा तेल, अभी 76 डॉलर के पार, नहीं थमने वाली है तेजी की रफ्तार

Crude Oil price: कच्चे तेल की कीमत में फिर से भूचाल आने वाला है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम टिक नहीं पा रहा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है. 69 डॉ लर प्रति बैरल तक पहुंच चुका क्रूड फिर से 76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुका है. तेल के दाम में एक बार फिर से बड़ा उछाल देखा जा सकता है.
वैश्विव बाजार 12 जुलाई को, रविवार के चलते बंद है. इससे पहले 11 जुलाई को कच्चे तेल की कीमत में 0.30 डॉलर की तेजी लौटी और बेंट क्रूड ऑयल 76 डॉलर पर पहुंच गया. इसी तरह से WTI आज 71.51 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुका है. जिस तरह से ईरान ने होर्मुज को सभी जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया है.
ईरान की सेना 'रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स' ने होर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है. ईरानी सेना ने सख्त चेतावनी दी है कि कोई भी जहाज उनकी मंजूरी के बिना इस रास्ते को पार करने की कोशिश न करे. इसका मतलब साफ है कि तेल और गैस के आयात-निर्यात के लिए सबसे अहम रास्ते पर पाबंदी लग गई है. जिस रास्ते से वैश्विक तेल का 20 फीसदी आयात निर्यात होता है, अगर वहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाए तो तेल संकट होना तय है.