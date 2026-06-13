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आज और सस्ता हुआ कच्चा तेल,ट्रंप के संडे डील वाले दावे से गिरे दाम, क्या है पेट्रोल-डीजल का हाल?

Petrol-Diesel Price 13 June Update: कच्चे तेल की कीमतों में आज भी गिरावट आई है. ट्रंप के ताजा बयान ने कच्चे तेल के भाव में मंदी ला दी है. आने वाले दिनों में और गिरावट देखी जा सकती है. भारत के पेट्रोल-डीजल पर इसका क्या असर होगा ?

Written ByBavita Jha
Published: Jun 13, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:25 AM IST
आज और सस्ता हुआ कच्चा तेल,ट्रंप के संडे डील वाले दावे से गिरे दाम, क्या है पेट्रोल-डीजल का हाल?

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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