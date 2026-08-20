/Crude Oil: कच्चा तेल $92 के पार, महंगे तेल ने बिगाड़ा भारत का बैंक बैलेंस, 4 महीने में ₹60,59,69,27,50,000 खर्च

Crude Oil price: अमेरिका-ईरान के बीच ना तो जंग खत्म होते दिख रही है और ना ही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी लौट रही है. कच्चे तेल के दाम में बड़ी तेजी लौटी है. ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्रूड ने 92 डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है. अमेरिका की ओर से ईरान पर आर्थिक दबाव को लेकर आई ताजा धमकियों के बीच से तेल के बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है.
बीते करीब 6 महीनों से खाड़ी युद्ध की वजह से होर्मुज का रास्ता बंद है, जिसे ऑयल इंपोर्ट की लाइफलाइन कहा जाता है. होर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी के चलते तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और तेल की कीमतों पर असर दिख रहा है. गुरुवार को ब्रेंट ऑयल की कीमत में करीब 40 सेंट की बढ़त हुई और कीमत 92.02 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. WTI क्रूड की कीमत 0.25 सेंट की बढ़त के साथ 84.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इंडियन बास्केट के लिए आज कच्चे तेल की कीमत 2.82 % की तेजी के साथ 92.11 डॉलर पर पहुंच गया है. OPEC बास्केट के रेट 4.85% चढ़कर 89.57 डॉलर पर पहुंच गए हैं.
इंटरनेशनल मार्केट के कच्चे तेल की बढ़ती कीमत भारत के आयात बिल पर बोझ को बढ़ा रही है . भारत का क्रूड इंपोर्ट बिल 57% तक बढ़ गया. अप्रैल-जून के बीच भारत का तेल आयात 63.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया. जबकि एक साल पहले समान अवधि में तेल आयात का बिल 40.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया. भारत की मुश्किल सिर्फ बढ़ता आयात बिल ही नहीं है, बल्कि तेल सप्लाई की उपलब्धता बड़ी चुनौती है. गल्फ देशों से तेल की खरीद महंगी हो गई है, रूसी तेल पर मिलने वाला छूट खत्म हो गया है. होर्मुज और लाल सागर के तनाव के चलते तेल का शिपिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है. भारत के अमेरिका, गुआना, ब्राजील जैसे दूर के देशों से तेल का आयात करना पड़ रहा है. आयात में विविधिता के लिए भारत 40 से अधिक देशों से तेल खरीद रहा है.