/फिर बजने लगी खतरे की घंटी, ट्रंप की धमकी से कच्चे तेल में हुआ विस्फोट, कीमत 90 डॉलर के पार, हालात बिगड़ने की चेतावनी

Crude Oil price: अगर आप पेट्रोल-डीजल के दाम गिरने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार लंबा होने वाला है. वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में फिर से बड़ी तेजी लौटी है. कच्चे तेल के दाम 90 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुके हैं. क्रूड ऑयल की कीमत में आई इस तेजी ने भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में गिरावट की उम्मीदों को खत्म कर दिया है.
इंटरनेशनल मार्केट में आज ब्रेंड ट्रूड ऑयल की कीमत में 2.10 डॉलर या 2.39 % की तेजी आई है और ये 90.11 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) ऑयल की कीमत में 1.79 डॉलर या 2.17% की बढ़त आई और यह 84.33 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है.
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अमेरिका की ओर से लगातार ईरानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे है कि होर्मुज पर उनका अधिकार है, उधर ईरान दावा ठोक रहा है. पूरी जंग होर्मुज पर आकर टिक गई है. अमेरिकी सेना की ओर से लगातार 9वें दिन हमले तेज किए जा रहे हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि अब यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच ही नहीं, बल्कि इसमें जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और इजरायल जैसे देश भी शामिल होते जा रहे हैं.
इस बीच Quantum Strategy के David Roche ने कहा है कि खाड़ी युद्ध के चलते तेल का निर्यात कम हो रहा है. सप्लाई पर संकट मंडराने के तलते ग्लोबल कच्चे तेल के बाजार में पहले के मुकाबले काफी उतार-चढ़ाव है. ये भी कहा गया है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो सितंबर तक तेल का स्टॉक कम हो सकता है. भारत के लिए ये संकट बड़ा है, क्योंकि भारत तेल के लिए आयात पर निर्भर है. पेट्रोल-डीजल के दामों में फिलहाल कमी होने की उम्मीद घट गई है.