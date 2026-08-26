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Crude Oil: ट्रंप के ऐलान, होर्मुज पर ईरान-ओमान के नए प्लान से 8% लुढ़का कच्चा तेल, क्या अब गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?

Petrol-Diesel Price : खाड़ी युद्ध में दो बड़े अपडेट के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 8% की बड़ी गिरावट आई है. अगर ये कीमत और गिरती है, तो भारत में पेट्रोल-डीजलों की कीमतों में कितनी गिरावट हो सकती है ?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 26, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:13 AM IST
Crude Oil: ट्रंप के ऐलान, होर्मुज पर ईरान-ओमान के नए प्लान से 8% लुढ़का कच्चा तेल, क्या अब गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?
Image Credit: crude oil price fall

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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