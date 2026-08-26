/Crude Oil: ट्रंप के ऐलान, होर्मुज पर ईरान-ओमान के नए प्लान से 8% लुढ़का कच्चा तेल, क्या अब गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?

Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमत में आज फिर से बड़ी गिरावट आई है. एक हफ्ते में कच्चे तेल के दाम में 8 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है. बीते दो दिनों में क्रूड ऑयल के भाव में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है, हालांकि होर्मुज स्ट्रेट अभी खुला नहीं है, तो तेल की कीमत में अचानक इतनी गिरावट क्यों आने लगी?
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आज 2.62 फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड आज 2.32 डॉलर गिरकर 86.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. WTI क्रूड 2.62 डॉलर गिरकर 80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिरने के बाद तेल कंपनियों ने राहत की सांस ली है. हालांकि अभी भी कच्चे तेल के दाम पिछले साल के मुकाबले अभी भी 40% ज्यादा है.
अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा. ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे झुकाने की कोशिुश की जा रही है. सैन्य कार्रवाई की चिंता घटने से कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ रही है. इसके अलावा ईरान-ओमान ने मिलकर होर्मुज पर नया शिपिंग कॉरिडोर कर लिया है, जिससे तेल के कारोबार के लिए दुनिया के सबसे अहम गलियारे के फिर से खुलने के आसार बढ़ गए हैं. होर्मुज खुलने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. अमेरिका में लगातार तीसरे हफ्ते कच्चे तेल का रिसर्व बढ़ा है. इन खबरों का पॉजिटिव इम्पैक्ट तेल के बाजार पर दिखा है और कीमतों में गिरावट में आई है.
ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और सुरक्षित आवाजाही को शुरू करने के लिए सहमति बन गई है. दोनों देशों ने एक अस्थाई शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर सहमति जताई है.एक तरफ अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव में कमी आई है और दूसरी ओर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान और ओमान के बीच सहमति बन रही है. होर्मुज का रास्ता खुलने पर तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है. उम्मीद की जा रही है कि कच्चे तेल के दाम 76-80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच सकती है.
खाड़ी युद्ध में अमेरिका-ईरान के बीच समझौता हो जाता है. होर्मुज का रास्ता खुल जाता है, और कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ जाती है, तो भारत की तेल कंपनियों को हो रहे घाटे में बड़ी गिरावट आ सकती है. क्रूड ऑयल की हाई वैल्यू की वजह से भारत का तेल आयात बिल बढ़ रहा है. तेल आयात बिल घटने से तेल कंपनियों का घाटा कम होगा और भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम घटने की उम्मीद बढ़ जाएगी. महंगे कच्चे तेल की वजह से भारतीय कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है.
1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) को पहली तिमाही में 12,265 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड घाटा
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को 1,873 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड घाटा