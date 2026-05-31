7 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट के बाद फिर उबला कच्चा तेल, अमेरिका-ईरान के बीच 12 अरब डॉलर वाले पेंच से बिगड़ी तेल की चाल

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के युद्धविराम के समझौते के बाद अमेरिका ने ईरान को बड़ी आर्थिक मदद की पेशकश की है. अमेरिकी सरकार ईरान को 300 अरब डॉलर यानी करीब 28.53 लाख करोड़ रुपए का फंड देगा, जिससे युद्ध में हुए नुकसान को कम करने की कोशिश होगी. वहीं अमेरिकी कंपनियां ईरान में निवेश भील करेंगी. इन खबरों का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा. कच्चे तेल की कीमत साल 2026 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. क्रूड ऑयल जिसने 115 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर लिया था, वो इन खबरों की वजह से करीब 11 फीसदी तक गिर गया. ब्रेंट क्रूड ऑयल 89.94 डॉलर तक पहुंच गया था. लोग खुशी मनाते उससे पहले ही अमेरिका ने ईरान की ओर जा रहे जहाज पर मिसाइल दाग दिया. जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला और ब्रेंड क्रूड ऑयल की कीमत 1.33 फीसदी चढ़कर 103.94 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है.

11 फीसदी गिरने के बाद फिर चढ़ा कच्चा तेल

इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड की कीमत में 11 फीसदी गिरावट आई, जो सात हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट थी. WTI क्रूड भी 9 फीसदी से अधिक गिर गया. यह इसकी छह हफ्ते में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है. होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद ब्रेंड क्रूड ऑयल 1.36 डॉलर की तेजी के साथ 103.94 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया तो वहीं WTI 0.67 फीसदी की तेजी के साथ 97 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

होर्मुज के साथ- 12 अरब डॉलर वाला विवाद

अमेरिका-ईरान के बीच सुलह के बीच अब 12 अरब डॉलर वाला पेंच फंस गया है. दोनों के बीच 60 दिनों के सीजफायर का समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन फाइनल नहीं हो सका है. दोनों देशों के बीच होर्मुज , 12 अरब डॉलर की फ्रीज रकम सबसे बड़ा डेडलॉक बनकर उभरा है. ट्रंप चाहते हैं कि ये रास्ता पूरी तरह से खुले और ईरान का कहना है कि यह जलमार्ग ईरान और ओमान के बीच है, इसलिए वो सुरक्षा और निगरानी की विशेष व्यवस्था करेंगे. वहीं ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले उनकी 12 अरब डॉलर की फ्रीज की हुई संपत्तियां को छोड़े. ईरान चाहता है कि आगे की किसी भी बातचीत से पहले उन्हें ये रकम मुहैया कराई जाए.