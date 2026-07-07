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सस्ते पेट्रोल-डीजल की उम्मीद छोड़ दीजिए...ट्रंप के अल्टीमेटम और होर्मुज में हमले से फिर उबला कच्चा तेल, कीमत 72 डॉलर के पार

अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम जारी. दोनों देशों ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं. होर्मुज पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनती दिख रही है. इन खबरों के बाद से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जाने लगी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 07, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:22 AM IST
सस्ते पेट्रोल-डीजल की उम्मीद छोड़ दीजिए...ट्रंप के अल्टीमेटम और होर्मुज में हमले से फिर उबला कच्चा तेल, कीमत 72 डॉलर के पार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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