/सस्ते पेट्रोल-डीजल की उम्मीद छोड़ दीजिए...ट्रंप के अल्टीमेटम और होर्मुज में हमले से फिर उबला कच्चा तेल, कीमत 72 डॉलर के पार

Crude Oil 7 July: अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम जारी. दोनों देशों ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं. होर्मुज पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनती दिख रही है. इन खबरों के बाद से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जाने लगी है. कच्चे तेल के दाम गिरने लगे हैं. कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर से गिरकर 70 डॉलर के नीचे पहुंच गई थी. आज फिर से तेल की कीमतों में तेजी लौट आई है. कच्चे तेल के दाम फिर से चढ़ने लगे हैं.
7 जुलाई पर कच्चे तेल की कीमत फिर से बढ़ी है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 0.76 फीसदी की तेजी के साथ 72.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं. WTI क्रूड के दाम आज 0.71 डॉलर चढ़ गया और एक बैरल तेल के दाम 69.28 डॉलर पर पहुंच गया है.
होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो कमर्शियल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए गए हैं. ईरान की ओर लगातार ये चेतावनी दी जा रही थी कि जहाज सिर्फ उन रास्तों का इस्तेमाल करें, जिन्हें उन्होंने तय किया है. वो ओमान तट के पास से गुजरना बंद कर दें, जिन्हें अमेरिका ने सुरक्षित घोषित किया है. होर्मुज में फिर से बढ़े तनाव के बाद तेल के दाम में तेजी लौटी है.
वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि या वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो या फिर अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा. ट्रंप की इस धमकी के बाद से एक बार फिर से युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ गया है. ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बाजार जानकारों का कहना है कि फिलहाल तेल की आपूर्ति में सुधार है, जिसकी वजह से कीमतों में तत्काल दबाव कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, एक बार फिर से संकट मंडराने लगा है. होर्मुज को फिर से बंद किए जाने का खतरा मंडराने लगा है. अगर ऐसा होता है, तो कच्चे तेल की कीमतों पर फिर से असर दिखेगा, जो आज से ही दिखने लगा है.
ओपेक प्लस के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने जून में अपना कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर 38 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया है. बाजार में तेल की अतिरिक्त आपूर्ति आई है, जिसकी वजह से तेल के दाम नियंत्रित है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी ऐसा रहने नहीं देंगे.