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जिसका डर था फिर वही हुआ,ईरान-अमेरिका की हरकत से कच्चे तेल में तेल आग, कीमत 76 डॉलर के पार

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी टिक नहीं पा रही है. बुधवार, 8 जुलाई को कच्चे तेल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. अमेरिकी सेनी की ओर से ईरान पर हमले के बाद से तेल की कीमत रॉकेट बन गई है. शुरुआती कारोबार में 3 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 08, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:45 AM IST
जिसका डर था फिर वही हुआ,ईरान-अमेरिका की हरकत से कच्चे तेल में तेल आग, कीमत 76 डॉलर के पार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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