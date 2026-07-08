/जिसका डर था फिर वही हुआ,ईरान-अमेरिका की हरकत से कच्चे तेल में तेल आग, कीमत 76 डॉलर के पार

Crude Oil 8 July: कच्चे तेल की कीमतों में नरमी टिक नहीं पा रही है. बुधवार, 8 जुलाई को कच्चे तेल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. अमेरिकी सेनी की ओर से ईरान पर हमले के बाद से तेल की कीमत रॉकेट बन गई है. शुरुआती कारोबार में 3 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई. जो कच्चा तेल गिरकर 65 डॉलर के करीब पहुंच गया था, वो एक बार फिर से 75 डॉलर के पार चला गया है.
ऑयल मार्केट में हड़कंप के बाद आज ब्रेंट क्रूड ऑयल में 1.71 डॉलर की बड़ी तेजी लौटी. क्रूड ऑयल 76.39 डॉलर प्रति बैरल की तेजी के साथ खुला. हालांकि बाद में थोड़ी नरमी आई और तेल के दाम 75.74 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. वहीं WTI के रेट में भी भारी तेजी देखी गई. अमेरिकी क्रूड 1.66 डॉलर की बढ़त के साथ 72.07 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया .
कच्चा तेल क्यों चढ़ा, फिर से क्यों लौटी तेजी ?
बीते दो दिनों से कच्चे तेल की कीमत में फिर से तेजी लौटी है. अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम के बावजूद बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं. होर्मुज में दो कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के खिलाफ कई हमले किए गए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलवरों की ओर से मिसाइल दागें गए है.
भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों मे ंजल्द कटौती की उम्मीद कम
इस हमले के जबाव में अमेरिकी सेना ने ईरान के कई जगहों पर हमले किए. इन हमलों से फिर से युद्धविराम पर खतरा मंडराने लगा है. होर्मुज फिर से बंद होने का आशंका बढ़ गई है. ऐसे में तेल की कीमतों का बढ़ना तय माना जा रहा है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती की उम्मीदों को खत्म कर दिया है. आईओसीएल के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल के दाम अभी भी 95.20 रुपए प्रति लीटर हैं.