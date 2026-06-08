/Crude Oil: 100 दिन बाद भी नहीं खुले होर्मुज के द्वार, कच्चे तेल की कीमतों में फिर से लगी आग, भारत के लिए मुश्किल

Crude Oil price 8 June: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध के 100 बीत गए हैं, लेकिन अब तक इस जंग का कोई हल नहीं निकला है. ईरान होर्मुज को खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ है, जिसकी वजह के कच्चे तेल के दाम उबल रहे हैं. दो दिन गिरने के बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. कच्चा तेल आज 8 जून को फिर से उछल गया. ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 3.44 डॉलर की बढ़त के साथ 96.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं WTI क्रूड की कीमत 3.68 डॉलर बढ़ गया और इसकी कीमत 94.31 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.
93.09 डॉलर पर पहुंच चुका क्रूड ऑयल फिर से भागने लगा है. तेल की कीमतों में 96 डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है. ये तेजी उस खबर के बाद आई जब तेहरान की ओर से इजरायल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए गए. अमेरिका और ईरान सीजफायर के बीच समझौते की शर्तों पर विचार कर रही है, लेकिन ईरान की ओर से इजरायल पर किए गए मिसाइल हमले के बाद ये सीजफायर फिर से टूटता नजर आ रहा है. ईरान का आरोप है कि इजरायल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाकर सीजफायर की शर्तों को तोड़ रहा है, जिसके जबाव में ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं.
ईरान-अमेरिका के बीच डील पर सहमति नहीं बन रही है, जिसकी वजह से बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.होर्मुज स्ट्रेट के खुलने के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल और बढ़ रही है. इन सब खबरों का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है और तेल फिर से चढ़ गया. भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में पहले ही 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो रही है. अगर खाड़ी युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ और होर्मुज को खोला नहीं गया तो संकट और बढ़ सकता है. आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है.