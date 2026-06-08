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Crude Oil: 100 दिन बाद भी नहीं खुले होर्मुज के द्वार, कच्चे तेल की कीमतों में फिर से लगी आग, भारत के लिए मुश्किल

Oil price Today: दो दिन गिरने के बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है.ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 3.44 डॉलर की बढ़त के साथ 96.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं WTI क्रूड की कीमत 3.68 डॉलर बढ़ गया और इसकी कीमत 94.31 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 08, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:12 AM IST
Crude Oil: 100 दिन बाद भी नहीं खुले होर्मुज के द्वार, कच्चे तेल की कीमतों में फिर से लगी आग, भारत के लिए मुश्किल

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाजार,कमोडिटी के अलावा जियो पॉलिटिकल खबरों को लिखने में खास दिलचस्पी है. जी न्यूज से पहले NBT के बिजनेस सेक्शन में काम किया. जहां वेब आर्टिकल के अलावा वीडियो प्रोडक्शन से जुड़ी रहीं. 9 साल Oneindia के साथ काम करने के दौरान इवनिंग शिफ्ट , होम पेज, ट्रेडिंग न्यूज की जिम्मेदारी संभाली. मैथिली ठाकुर, नीरज चोपड़ा, रॉबर्ट वाड्रा जैसे शख्सियत के साथ इंटरव्यू और लाइव डिबेट शो का लंबा अनुभव है. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव रखने वाली बवीता के पास 4 साल TV न्यूज चैनल में काम का अनुभव है. महुआ न्यूज, जनसंदेश, सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर से लेकर रनडाउन की जिम्मेदारी संभाली. बिहार से ताल्लुक रखने वाली बवीता ने दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. सामाजिक कामों के लिए उन्हें नोएडा एक्सटेंशन के एनजीओ की ओर से 3 बार अवार्ड मिल चुका है. बवीता को पढ़ने-लिखने के साथ स्टेज शो का अनुभव है. आप बवीता झा से Bavita.jha@India.Com पर ईमेल या एक्स पर  bavita jha (@youthreporter2) के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. 

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