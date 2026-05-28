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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price: अमेरिका ने ईरान पर फ‍िर क‍िया हमला, तनाव बढ़ने की आशंका में क्रूड के दाम में उबाल

Crude Oil Price: अमेरिका ने ईरान पर फ‍िर क‍िया हमला, तनाव बढ़ने की आशंका में क्रूड के दाम में उबाल

Crude Oil Latest Price: अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर फ‍िर से हमला क‍िये जाने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है. दोनों देशों के बीच तनाव फ‍िर से बढ़ा तो दाम में और तेजी आ सकती है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 28, 2026, 07:00 AM IST
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Petrol Price in Delhi: एक तरफ अमेर‍िका और ईरान के बीच बातचीत का दावा क‍िया जा रहा है. दूसरी तरफ, अमेरिकी सेना ने फिर से ईरानी ठिकानों पर कार्रवाई की है. रॉयटर्स की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर हमला क‍िया है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है क‍ि ईरान का यह सैन्‍य ठिकाना अमेरिकी सैनिकों और होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन सकता था. प‍िछले चार द‍िन में अमेर‍िका की तरफ से ईरानी सैन्‍य ठ‍िकानों पर क‍िया गया यह दूसरा हमला है. शांत‍ि समझौते को लेकर हो रही बातचीत के बीच अमेर‍िका की तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. म‍िड‍िल ईस्‍ट में एक बार फ‍िर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका से क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है.

एक द‍िन पहले ब्रेंट क्रूड में तेजी और WTI क्रूड के दाम में ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन गुरुवार सुबह के कारोबारी सत्र के दौरान दोनों में तेजी देखने को म‍िली है. ब्रेंट क्रूड 2 डॉलर से ज्‍यादा की तेजी के साथ 96.43 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर कारोबार करते देखा गया. इसके अलावा WTI क्रूड के दाम में भी तेजी देखी गई और यह चढ़कर 90.31 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. म‍िड‍िल ईस्‍ट संकट के बीच काफी समय बाद क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के नीचे चल रहे हैं. यह ग‍िरावट क्रूड ऑयल की सप्‍लाई बहाल होने की उम्‍मीद में आई थी. लेक‍िन यद‍ि फ‍िर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा तो क्रूड के दाम में फ‍िर से बढ़ा उछाल आ सकता है.

क्रूड ऑयल के दाम में उठापटक जारी

आपको बता दें 28 फरवरी 2026 को जब से ईरान जंग शुरू हुई है, तब से ही क्रूड ऑयल के दाम में उठापटक का माहौल जारी है. 28 फरवरी को जब इजरायल ने ईरान पर हमला क‍िया तो उससे पहले क्रूड का रेट 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के आसपास चल रहा था. बाद में अमेर‍िका और ईरान का तनाव बढ़ा तो क्रूड का रेट चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गया. अब अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बीच अमेर‍िका की तरफ से दो बार हमला क‍िये जाने के बाद रेट में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है.

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दुन‍ियाभर में द‍िख रहा असर

क्रूड ऑयल के दाम में चल रही उठापटक का असर दुन‍िया के अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत के रूप में देखा जा रहा है. प‍िछले द‍िनों आई एक र‍िपोर्ट में बताया गया क‍ि अमेरिका में तेल के दाम 50 फीसदी तक चढ़ गए हैं. घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने 15 मई से अब तक चार बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा द‍िये हैं. डोमेस्‍ट‍िक मार्केट में पेट्रोल-डीजल के दाम 7 रुपये प्रत‍ि लीटर से भी ज्‍यादा बढ़ गए हैं. रेट में तेजी के बावजूद तेल कंपन‍ियों को हर द‍िन करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

तेल कंपन‍ियों की तरफ से आख‍िरी बार 25 मई को पेट्रोल के रेट में 2.61 रुपये प्रत‍ि लीटर का इजाफा क‍िया गया. इसी तरह डीजल के दाम में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इस इजाफे के बाद राजधानी द‍िल्‍ली में पेट्रोल महंगा होकर 102.12 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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