Petrol Diesel Price: इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम में लगातार उठा-पटक बनी हुई है. लेकिन सरकार की तरफ से घरेलू बाजार में तेल की कीमत जस की तस रखी गई है. पिछले दिनों सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया था.
Trending Photos
Crude Oil price: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम रणनीतिक कदम उठाया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख में नरमी के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में नरमी देखी जा रही है. इसके साथ ही ब्रेंट क्रूड गिरकर 108.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ईरान के खिलाफ जारी नौसैनिक घेराबंदी में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. इससे एक दिन पहले ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि वह दुनिया के नक्शे से ईरान का नामोनिशान मिटा देंगे. उनके इस बयान के बाद क्रूड में जबरदस्त तेजी आई थी.
ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट उठा-पटक देखी जा रही है. बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.15 डॉलर गिरकर 108.72 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. इसी तरह, WTI क्रूड 1.30 डॉलर टूटकर 100.97 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से 'प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को रोके जाने का फैसला पूरी तरह रणनीतिक है. यह कदम होर्मुज सेक्टर में फंसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने और हालात को कुछ हद तक शांत करने के लिए उठाया गया है. अपने इस कदम के साथ ही अमेरिका यह भी साफ करना चाहता जै कि वह ईरान पर अपने इरादे से पीछे नहीं हटेगा.
ग्लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. लेकिन घरेलू लेवल पर अभी पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है. पिछले दिनों पेट्रोलियम मिनिस्टर ने उन दावों को भी खारिज कर दिया था जिनमें कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल में तेजी देखने को मिलेगी. सरकार ने बयान जारी कर कहा कि देश में तेल की कीमत में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी फर्जी बताया, जिसमें कहा जा रहा था कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है.
- नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.
- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर.
- कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.
- चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर.