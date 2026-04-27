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अमेर‍िका -ईरान के बीच बढ़ा तनाव, ट्रंप ने दी नई डेडलाइन; क्रूड ऑयल के दाम में उबाल

Petrol Diesel Price: अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर क्रूड ऑयल के दाम में एक बार फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. लेक‍िन सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत में क‍िसी भी प्रकार का बदलाव करने से साफ इनकार कर द‍िया है. प‍िछले द‍िनों सरकार ने तेल कंपन‍ियों को राहत देते हुए एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती की थी.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:58 AM IST
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Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता फेल होने के बाद ट्रंप ने ईरान को नई डेडलाइन दे दी है. ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है. ट्रंप ने तेहरान को समझौता करने के लिए 3 दिन का समय द‍िया है. ट्रंप ने कहा, यद‍ि तीन द‍िन में ईरान ने समझौता नहीं कि‍या तो उसके बाद ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर में धमाके होने शुरू हो जाएंगे. ट्रंप ने यह भी क‍ि ईरान इस करार के लि‍ए कभी भी सिक्योर्ड फोन लाइन पर अमेर‍िका से संपर्क कर सकता है. इस खबर के बाद क्रूड ऑयल के दाम में एक बार फ‍िर से तेजी देखी जा रही है.

सोमवार के कारोबारी सत्र के दौरान क्रूड ऑयल के दाम में अमेर‍िका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर देखा गया. प‍िछले द‍िनों ग‍िरकर 90 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंचने वाला क्रूड ऑयल अब फ‍िर से 100 डॉलर के पार ट्रेंड कर रहा है. सोमवार सुबह WTI क्रूड का दाम चढ़कर 96.02 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. इसके अलावा ब्रेंट क्रूड भी करीब दो डॉलर की तेजी के साथ 107 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. 28 फरवरी को इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला क‍िये जाने के बाद क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है.

तेल की कीमत में क्‍यों आ रही तेजी?

  • ईरान की तरफ से होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) को बंद रखा गया है.

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  • इसके बाद म‍िड‍िल ईस्‍ट से तेल की आवाजाही प्रभाव‍ित हो रही है.

  • अमेर‍िका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांत‍िवार्ता में भी सहमत‍ि नहीं बनी.

  • अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है. दोनों तरफ से नौसेना की गतिविधियां चल रही हैं.

  • ईरान का कहना है क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी.

  • अमेरिका का कहना है कि उसके पास इस इलाके पर पूरा नियंत्रण है.

पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं आएगी तेजी

हाल ही में पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍टर ने सोशल मीडिया पर जारी क‍िये जा रहे उन दावों को खारिज क‍िया ज‍िनमें कहा जा रहा था क‍ि मतदान के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमत में तेजी देखने को म‍िलेगी. सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया क‍ि भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्‍लान नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को फेक करार दिया, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है. 

आज द‍िल्‍ली में पेट्रोल-डीजल के रेट

  • दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.71

  • मुंबईमें पेट्रोल ₹103.54, डीजल ₹90.01

  • कोलकाता में पेट्रोल ₹105.45, डीजल ₹91.81

  • चेन्नई में पेट्रोल ₹100.84, डीजल ₹92.38

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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