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Hindi Newsबिजनेसअमेर‍िका-ईरान के बीच बातचीत की उम्‍मीद, क्रूड ऑयल में नरमी; पेट्रोल-डीजल पर भी आया अपडेट

अमेर‍िका-ईरान के बीच बातचीत की उम्‍मीद, क्रूड ऑयल में नरमी; पेट्रोल-डीजल पर भी आया अपडेट

Petrol Price in In India: इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम में चल रही उठा-पटक के बीच भारतीय बाजार में कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया. प‍िछले द‍िनों सरकार ने तेल कंपन‍ियों को राहत देते हुए एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती कर दी थी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:06 AM IST
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Crude Oil Price: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक बार फ‍िर से समझौते की कोश‍िश की जा रही है. शांत‍ि की उम्‍मीद में शुक्रवार को 110 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंचने वाले क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के उच्‍च स्‍तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू होने की उम्‍मीद की जा रही है. इससे बाजार को मजबूती म‍िली है. दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का यह दूसरा दौर हो सकता है. हालांकि, ईरान ने शांति वार्ता में सीधा ह‍िस्‍सा लेने से साफ मना क‍िया है.

शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान क्रूड ऑयल का दाम चढ़कर 106 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब पहुंच गया था. लेक‍िन शाम होते-होते ईरान के प्रत‍िन‍िध‍िमंडल के पाक‍िस्‍तान पहुंचने के बाद इसमें ग‍िरावट देखी गई. WTI क्रूड का दाम ग‍िरकर 94.40 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. ब्रेंट क्रूड के दाम में भी नरमी देखी जा रही है और यह 105 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. 28 फरवरी को इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला क‍िये जाने के बाद क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है.

तेल की कीमत में उठा-पटक बनी रहेगी

होर्मुज बंद होने से तेल की ग्‍लोबल लेवल पर सप्‍लाई चेन टूट चुकी है. इससे आने वाले समय में भी तेल की कीमत में उठा-पटक बनी रहेगी. इससे पहले गुरुवार को भी तेल की कीमत 3% से ज्यादा बढ़ गई थीं. क्रूड ऑयल के दाम में प‍िछले पांच द‍िन से तेजी देखी जा रही थी. अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं बनी तो लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है और तेल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं. कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है क‍ि यद‍ि स्थिति और बिगड़ी तो दाम 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं.

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क्यों बढ़ रही कीमत?

  • ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) में एक मालवाहक जहाज पर अपने कमांडो भेजे. वीडियो भी जारी किया.

  • ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने 'दुश्मन के लक्ष्यों' पर हमला किया.

  • अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है. दोनों तरफ से नौसेना की गतिविधियां चल रही हैं.

  • ईरान का कहना है क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी.

  • अमेरिका का कहना है कि उसके पास इस इलाके पर पूरा नियंत्रण है.

  • इजरायल भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है.

भारत में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

सोशल मीडिया पर जारी क‍िये जा रहे दावों को खारिज करते हुए पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍टर ने कहा है कि भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्‍लान नहीं है. मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए कहा गया कि फिलहाल इसे लेकर कोई योजना नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को फेक करार दिया, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है. 

आज द‍िल्‍ली में पेट्रोल-डीजल के रेट

  • दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.71

  • मुंबईमें पेट्रोल ₹103.54, डीजल ₹90.01

  • कोलकाता में पेट्रोल ₹105.45, डीजल ₹91.81

  • चेन्नई में पेट्रोल ₹100.84, डीजल ₹92.38

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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