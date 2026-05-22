Petrol Price in Delhi: अमेरिका भले ही दावा करें क‍ि ईरान के साथ सकारात्‍मक बातचीत चल रही है. लेक‍िन ईरान इस बात पर अड़ा है क‍ि वो यूरेनियम को देश से बाहर नहीं जाने देगा. अमेर‍िका और ईरान की तरफ से आने वाले इन अपडेट का असर क्रूड ऑयल के दाम पर देखा जाता है. दो द‍िन पहले बुधवार को ट्रंप ने बयान द‍िया क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट से तेल सप्लाई बहाल की जाएगी. उनके इस बयान के बाद क्रूड ऑयल नीचे आ गया. लेक‍िन गुरुवार शाम को ईरान की तरफ से आए बयान के बाद तेल के दाम में फिर से तेजी आ गई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं क‍ि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

गुरुवार को ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने साफ कहा क‍ि हाई एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर नहीं जाने देंगे. ईरान को डर है कि यद‍ि उसने यूरेनियम को बाहर भेज द‍िया तो आने वाले समय के ल‍िए वो और कमजोर हो जाएगा. अमेरिकी राष्‍ट्रपत‍ि पहले ही कह चुके हैं क‍ि यद‍ि ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो फ‍िर से हमले शुरू क‍िये जाएंगे. इन अपडेट के बाद गुरुवार को ज‍िस क्रूड में नरमी देखी जा रही थी, उसमें फ‍िर से तेजी आने लगी है.

फ‍िर चढ़ने लगा क्रूड ऑयल का दाम

क्रूड के दाम फ‍िर से चढ़कर 105 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गए. अमेर‍िका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे तनाव का सीधा असर ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में देखा जा रहा है. यही कारण है एलएनजी और क्रूड के दाम में उठापटक बनी हुई है. ग्‍लोबल मार्केट में शुक्रवार सुबह क्रूड के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. ब्रेंट क्रूड करीब दो डॉलर प्रत‍ि बैरल की तेजी के साथ 105 डॉलर प्रत‍ि बैरल और WTI क्रूड 98 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया.

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चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक गया क्रूड

गौरतलब है क‍ि 28 फरवरी को इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला क‍िये जाने से पहले क्रूड के दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब थे. बाद में अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद यह चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चला गया. अमेर‍िका और ईरान के बीच जंग को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल है और मौजूदा हालात इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट को प्रभाव‍ित करने में अहम भूम‍िका न‍िभा रहे हैं. दोनों देशों के बीच आने वाले समय में तनाव कम नहीं हुआ तो क्रूड के दाम में तेजी बरकरार रहेगी.

आज क्‍या है कच्‍चे तेल का रेट?

ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रत‍ि बैरल के लेवल पर और WTI क्रूड 98 डॉलर पर देखा गया. कच्‍चे तेल के दाम में तेजी का असर दुन‍ियाभर में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिका में भी तेल के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं. भारत में भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में 4 रुपये लीटर तक का इजाफा कर द‍िया है. क्रूड ऑयल के दाम दोगुने हो चुके हैं. शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इम्‍पोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है. इससे पहले तेल कंपन‍ियों की तरफ से दावा क‍िया क‍ि क्रूड के ऊंची कीमत वपर बने रहने से उन्‍हें हर द‍िन 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

घरेलू बाजार में तेल के रेट पर अपडेट

ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. इसके अनुसार घरेलू लेवल पर पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है. तेल कंपन‍ियों ने पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपये का इजाफा क‍िया था. इसके बाद 19 मई की सुबह कीमत में फ‍िर से इजाफा देखा गया. इस तरह द‍िल्‍ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 98.64 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रत‍ि लीटर हो गया.

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत