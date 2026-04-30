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Hindi Newsबिजनेसईरान पर लंबे ब्‍लॉकेड की तैयारी कर रहा अमेर‍िका, क्रूड के दाम में उबाल; चढ़कर कहां पहुंचा रेट?

ईरान पर लंबे ब्‍लॉकेड की तैयारी कर रहा अमेर‍िका, क्रूड के दाम में उबाल; चढ़कर कहां पहुंचा रेट?

Petrol Diesel Price: इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम में लगातार तेजी बनी हुई है. लेक‍िन सरकार ने घरेलू बाजार में तेल के रेट में क‍िसी भी प्रकार के बदलाव से साफ मना क‍िया है. प‍िछले द‍िनों सरकार ने एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला क‍िया था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:52 AM IST
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Crude Oil Latest Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही. दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अटके हुए हैं, ज‍िसके बाद तनाव चरम पर है. ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मान रहा, इसके बाद ट्रंप ब्लॉकेड से पीछे हटने के लि‍ए तैयार नहीं हैं. दूसरी तरफ फेड र‍िजर्व ने ब्‍याज दर को 3.5 प्रत‍िशत से 3.75 के बीच स्‍थ‍िर रखा है. इसके अलावा यूएई ने पहले ही OPEC और OPEC+ को छोड़ने की बात कही है. इस सबके बीच क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है. गुरुवार सुबह क्रूड ऑयल का दाम 3 डॉलर प्रत‍ि बैरल की तेजी के साथ 120 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया.

बीबीसी की र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया है क‍ि अमेरिका ईरान पर 'लंबे समय तक' ब्लॉकेड की तैयारी कर रहा है. इन सबके बीच क्रूड ऑयल के रेट में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. एक द‍िन पहले बुधवार को ब्रेंट क्रूड के दाम 120 डॉलर प्रत‍ि बैरल से ऊपर चले गए और थोड़ी देर के लिए रेट ने 122 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर भी ट्रेड क‍िया. ईरान का कहना है क‍ि वह अमेरिकी ब्लॉकेड के जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को बाधित करता रहेगा.

जंग शुरू होने के बाद से ही तेल में तेजी

इजरायल की तरफ से ईरान पर 28 फरवरी को हमला क‍िये जाने के बाद से ही तेल की कीमत में तेजी देखी जा रही है. ईरान ने होर्मुज से श‍िप‍िंग के लि‍ए बैन कर द‍िया है. इस समुद्री रास्‍ते के जर‍िये दुन‍िया की जरूरत का पांचवां ह‍िस्‍सा तेल और एलपीजी सप्‍लाई होती है. इससे पहले तेहरान की तरफ से चेतावनी दी गई थी क‍ि होर्मुज के नजदीक आने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा. इसके बाद अमेरिका की तरफ से ऐलान क‍िया गया क‍ि उसके सैन‍िक ईरान के पोर्ट से आने-जाने वाले जहाजों को रोकेंगे या वापस मोड़ देंगे.

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आज क्या है क्रूड ऑयल का रेट

दुन‍ियाभर में चल रहे घटनाक्रम के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेजी देखी जा रही है. गुरुवार सुबह कच्चे तेल की कीमत में तेजी जारी रही. तेजी ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में देखी जा रही है. WTI क्रूड चढ़कर 107 डॉलर प्रत‍ि बैरल के रेट पर पहुंच गया. इसके अलावा ब्रेंट क्रूड का दाम चढ़कर 120 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है.

पेट्रोल-डीजल में कोई बदलाव नहीं

ग्‍लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में तेजी बनी हुई है. लेक‍िन घरेलू स्‍तर पर अभी पेट्रोल-डीजल के दाम में क‍िसी तरह का बदलाव देखने को नहीं म‍िला है. प‍िछले द‍िनों पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍टर ने उन दावों को भी खारिज कर द‍िया था ज‍िनमें कहा जा रहा था क‍ि चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल में तेजी देखने को म‍िलेगी. सरकार ने बयान जारी कर कहा क‍ि देश में तेल की कीमत में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्‍लान नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी फर्जी बताया, जिसमें कहा जा रहा था क‍ि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है.

चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

  • दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.71

  • मुंबईमें पेट्रोल ₹103.54, डीजल ₹90.01

  • कोलकाता में पेट्रोल ₹105.45, डीजल ₹91.81

  • चेन्नई में पेट्रोल ₹100.84, डीजल ₹92.38

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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