अमेरिका-ईरान के बीच बिगड़ी बात,शांति वार्ता फेल होते ही तेल में दिखने लगी हलचल, भारत के लिए मुश्किल

Crude Oil Price: ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर के बाद से पाकिस्तान में बातचीत जारी है. इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी है. हालांकि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं हो पाई है. इस बीच ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. 21 घंटे की बातचीत के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बन पाई है. ये तेल के बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी, शेयर बाजार को इस खबर से झटका लगेगा. बातचीत फेल होने का मतलब है कि युद्ध और गंभीर होंगे.

आज क्या है कच्चे तेल की कीमत

ईरान के साथ बातचीत पर असहमति के बाद तेल की कीमतों में फिर से तेजी आने की संभावना तेज है. ग्लोबल मार्केट में फिलहाल WTI क्रूड ऑयल की कीमत 96.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. इसी तरह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 95.20 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. अमेरिका-ईरान के बीच शांति बातचीत फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट युद्ध फिर से तेल होने की आशंका है. अगर ऐसा होता है, तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती है.

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भारत की मुश्किल

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88% आयात करता है. इस बातचीत के फेल होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव औ बढ़ने की संभावना है. भारत के लिए ये मुश्किल और बढ़ जाएगी. भारत के लिए ये मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत और बढ़ती है, तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है. रूबिक्‍स डेटा साइंसेज की रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड की कीमतों में 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ने पर भारत का सालाना ऑयल इंपोर्ट बिल 13–14 अरब डॉलर बढ़ जाता है. भारतीय करेंसी में देखें तो करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये बढ़ जाता है.