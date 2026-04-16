Crude Oil Price: आस‍िम मुनीर के तेहरान पहुंचने के बाद इस बात की उम्‍मीद और ज्‍यादा बढ़ गई है क‍ि जल्‍द ही अमेर‍िका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी. दोनों देशों में सहमति बनने की उम्‍मीद से इंटरनेशन मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में लगातार तीसरे द‍िन ग‍िरावट देखी गई. मंगलवार को क्रूड के दाम में र‍िकॉर्ड 6 प्रत‍िशत की ग‍िरावट देखी गई थी. इसके बाद से क्रूड में नरमी का स‍िलसिला जारी है. हालांक‍ि, जानकार यह भी कह रहे हैं जब तक ईरानी बंदरगाहों से अमेर‍िकी सेना नहीं हटती, त‍ब तक खतरा बना हुआ है.

लगातार तीसरे द‍िन लाल न‍िशान के साथ कारोबार करते हुए WTI क्रूड का दाम मामूली रूप से ग‍िरकर 90.99 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह ब्रेंट क्रूड का दाम 94.76 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. इससे पहले बुधवार को क्रूड के दाम में 1 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब की ग‍िरावट देखी गई थी. सोमवार को अमेरिकी सेना की तरफ से ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगाने के बाद दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी.

बाजार को क्‍या है उम्मीद?

बाजार के जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि अमेरिका और ईरान के बीच फ‍िर से बातचीत होगी. आस‍िम मुनीर के तेहरान पहुंचने से इस उम्‍मीद को और बल म‍िला है. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि दोनों देशों की टीम इसी हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत करने वाली है. दूसरी तरफ दो द‍िन पहले अमेरिकी सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर लगाया गया ब्लॉकेड गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागत तक फैल गया है. शिप ट्रैक‍िंग डेटा से कुछ जहाजों के वापस मुड़ने की बात सामने आई है. ईरान ने चेतावनी दी है क‍ि यद‍ि बातचीत नाकाम रही तो वह खाड़ी के किनारे वाले देशों के पोर्ट को निशाना बना सकता है.

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घरेलू बाजार में कीमत में आएगी ग‍िरावट?

क्रूड के दाम में उठा-पटक का असर घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम पर देखा जाता है. प‍िछले द‍िनों इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम चढ़ने के बाद तेल कंपन‍ियों पर दबाव बढ़ गया था. ज‍िसके बाद पेट्रोल-डीजल के महंगा होने की उम्‍मीद थी. लेक‍िन सरकार ने आम आदमी को राहत देने के ल‍िए एक्‍साइज ड्यूटी घटाकर तेल कंपन‍ियों को राहत दी. इसका असर यह हुआ क‍ि बाजार में तेल का दाम पुराने लेवल पर ही बना रहा. आपको बता दें सरकार की तरफ से पेट्रोल-डीजल पर 10-10 रुपये की एक्‍साइज ड्यूटी की कटौती की गई थी.

आज का पेट्रोल-डीजल के रेट