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Petrol Price: ईरान से डील के बाद क्रूड ऑयल में ग‍िरावट जारी, कब कम होगा पेट्रोल-डीजल का रेट?

Crude Oil Rate: अमेर‍िका और ईरान की डील होने के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्‍य हो रहे हैं. यही कारण है क‍ि क्रूड के दाम में गुरुवार सुबह और ग‍िरावट देखी गई. यही हाल रहा तो क्रूड ऑयल के रेट जल्‍द ही जंग से पहले वाले स्‍तर पर आ जाएंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 18, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:59 AM IST
Petrol Price: ईरान से डील के बाद क्रूड ऑयल में ग‍िरावट जारी, कब कम होगा पेट्रोल-डीजल का रेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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