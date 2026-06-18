Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद से ही क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट जारी है. दोनों देशों के बीच हुई डील के बाद होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को खोल दिया गया है. हालांकि, अभी जहाजों की आवाजाही सामान्य होने में समय लगेगा. लेकिन क्रूड और एलएनजी (LNG) के दाम नीचे आने से दुनियाभर के बाजार में राहत देखी जा रही है. होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू होने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल गिरकर 78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. दूसरी तरफ WTI क्रूड भी टूटकर 76 डॉलर प्रति बैरल से नीचे पहुंच गया है.
क्रूड के दाम में भले ही कमी आई है लेकिन घरेलू बाजार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के भाव में कोई चेंज नहीं किया है. आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल-डीजल महंगा किया गया था. उसके बाद कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. 28 फरवरी को जब से इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हुई, उसके बाद क्रूड ऑयल का रेट चढ़कर 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. अब कीमत में नरमी आने के के बाद दुनियाभर के देशों को बड़ी राहत मिली है. अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी का सीधा असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमत पर देखा गया था.
होर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर बनी सहमति के बाद जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है. गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) गिरकर 78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इसी तरह डब्ल्यूटीआई क्रूड 75.89 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. जानकारों का कहना है स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होगी. जैसे-जैसे हालात नॉर्मल होंगे, क्रूड के दाम और नीचे आएंगे. कीमत में कमी का असर आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल के रेट पर भी देखा जाएगा.
तेल कंपनियों की तरफ से गुरुवार सुबह जारी किये गए रेट के अनुसार पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये प्रति लीटर के पुराने लेवल पर बना हुआ है. इसके अलावा डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने मई महीने में चार बार दाम बढ़ाया है. तेल कंपनियों ने 11 दिन के अंदर (15 मई से 25 मई तक) कीमत में चार बार बढ़ोतरी की थी. हालांकि, 25 मई के बाद कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)
तारीख----पेट्रोल-----डीजल
15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये
19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये