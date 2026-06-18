क्रूड के दाम में भले ही कमी आई है लेक‍िन घरेलू बाजार में तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल के भाव में कोई चेंज नहीं क‍िया है. आख‍िरी बार 25 मई को पेट्रोल-डीजल महंगा क‍िया गया था. उसके बाद कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. 28 फरवरी को जब से इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हुई, उसके बाद क्रूड ऑयल का रेट चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गया था. अब कीमत में नरमी आने के के बाद दुन‍ियाभर के देशों को बड़ी राहत म‍िली है. अमेर‍िका और ईरान के बीच तनातनी का सीधा असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमत पर देखा गया था.