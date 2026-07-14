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Crude Oil: आज शाम से शुरू होगी होर्मुज की नाकेबंदी, क्रूड के दाम में उबाल; क्‍या फ‍िर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका की तरफ से स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज में फ‍िर से नाकेबंदी और जहाजों से 20 प्रत‍िशत टैर‍िफ वसूलने का ऐलान क‍िये जाने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है. मंगलवार को फ‍िर से क्रूड के दाम में तेजी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 14, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:19 AM IST
Crude Oil: आज शाम से शुरू होगी होर्मुज की नाकेबंदी, क्रूड के दाम में उबाल; क्‍या फ‍िर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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