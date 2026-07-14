Crude Oil Price: अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर लगातार हमले क‍िये जा रहे हैं. इस बीच एक बार फ‍िर से क्रूड ऑयल के दाम में ग्‍लोबल लेवल पर उबाल देखा जा रहा है. मंगलवार को क्रूड ऑयल के दाम में 2 फीसदी का उछाल देखा गया. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने दुनियाभर में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है. ट्रंप ने होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर शिपिंग टैक्स लगाने और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने का ऐलान कर द‍िया है. इसके बाद क्रूड ऑयल को लेकर ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है. मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड चढ़कर 84 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर और WTI क्रूड 79 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर ट्रेंड कर रहा है.