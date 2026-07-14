Crude Oil Price: अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किये जा रहे हैं. इस बीच एक बार फिर से क्रूड ऑयल के दाम में ग्लोबल लेवल पर उबाल देखा जा रहा है. मंगलवार को क्रूड ऑयल के दाम में 2 फीसदी का उछाल देखा गया. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने दुनियाभर में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है. ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर शिपिंग टैक्स लगाने और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने का ऐलान कर दिया है. इसके बाद क्रूड ऑयल को लेकर ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है. मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड चढ़कर 84 डॉलर प्रति बैरल पर और WTI क्रूड 79 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है.
इंटरनेशनल लेवल पर इस हालिया विवाद के बाद WTI क्रूड अगस्त वायदा में 2.27 प्रतिशत चढ़कर 79.91 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का सितंबर वायदा भी 2.14 फीसदी की बढ़त के साथ 85.11 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र में भी तेल की कीमत में जबरदस्त तेजी आई थी. ट्रंप ने अमेरिका को इस रणनीतिक समुद्री मार्ग का रखवाला बताते हुए कहा कि अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों के कार्गो पर 20 प्रतिशत का टैक्स वसूला जाएगा.
इसके अलावा, ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ईरानी पोर्ट की फिर से नाकेबंदी शुरू करने की भी बात कही. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, यह नाकेबंदी मंगलवार शाम से शुरू हो जाएगी. ग्लोबल वित्तीय संस्था सिटी (Citi) ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के इस कदम से क्षेत्र में सैन्य तनाव और ज्यादा भड़क सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद के कारण ईरान अमेरिकी मध्यावधि चुनावों तक द्विपक्षीय समझौतों से पीछे हट सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो आने वाले लंबे समय तक कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रह सकती हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा.
होर्मुज में फिर से टेंशन बढ़ने के बाद क्रूड की सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. तेल की कीमत बढ़ने के साथ ही भारत तक सप्लाई पहुंचने में होने वाली परेशानी से एनर्जी क्राइसिस बढ़ सकता है. यदि क्रूड के दाम में तेजी आई और तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ा तो घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल फिर से महंगा हो सकता है.
क्रूड ऑयल की कीमत में फिर से उछाल आने के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट में कटौती की उम्मीद भी खत्म हो गई है. मंगलवार सुबह तेल कंपनियों की तरफ से जारी रेट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर है. आइए देखते हैं देश के चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल का रेट-