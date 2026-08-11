Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दिनों बातचीत शुरू होने के बाद समझौते की उम्मीद में क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट देखी गई थी. इसके बाद होर्मुज स्ट्रेट के जल्द जहाजों की आवाजाही के लिए खुलने की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन इसकी अब उम्मीद लगातार फीकी पड़ती जा रही है. जिसके बाद क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम मंगलवार सुबह एक हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल के करीब स्थिर बने रहे. ईरान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंग में हुए नुकसान के मुआवजे की डिमांड किये जाने के बाद बाजार में फिर से अनिश्चितता बढ़ गई है.
बाजार में अनिश्चितता के बीच ब्रेंट क्रूड वायदा 87.81 डॉलर प्रति बैरल और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 82.20 डॉलर प्रति बैरल पर टिका रहा. एक दिन पहले सोमवार को दोनों प्रमुख तेल स्टैंडर्ड में 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई, जो 31 जुलाई के बाद का रिकॉर्ड लेवल है. यह उछाल तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की शांति शर्तों के जवाब में अपनी मांग भी सामने रख दीं. उन्होंने डिमांड की कि जंग, हमलों और प्रदर्शनों में मारे गए अमेरिकी लोगों के लिए ईरान मुआवजा दे.
ट्रंप की इन शर्तों के कारण अब शांति समझौते और रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को दोबारा पूरी तरह खोलने की कोशिश काफी मुश्किल होती दिख रही है. बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूएस का इस समुद्री मार्ग पर कंट्रोल है और उसने ईरानी समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया है. बाजार के जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के रुख में बड़ा अंतर है. केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटजिक टिम वॉटरर के अनुसार पिछले हफ्ते समझौते को लेकर जो पॉजिटिव माहौल बना था, वह अब कमजोर पड़ रहा है. इससे तेल की कीमत को फिर से सपोर्ट मिल रहा है.
दूसरी तरफ सऊदी अरामको ने अपनी 4,00,000 बैरल रोजाना की क्षमता वाली जाजान रिफाइनरी को दोबारा शुरू करने की मियाद बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है. पिछले दिनों हूती विद्रोहियों ने इस प्लांट पर दो हमलों का दावा किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. समुद्री मार्ग पर बढ़ते खतरे के कारण जहाजों के इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई है और उन्हें लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है. इससे एनर्जी सप्लाई बाधित हुई है. आंकड़ों के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल का निर्यात घटकर 30 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है.
इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कुछ दिन से क्रूड ऑयल के दाम में उठापटक बनी हुई है. मंगलवार की तेजी के बाद क्रूड ऑयल वीकली हाई के करीब पहुंच गया है. पिछले दिनों आई गिरावट का फायदा देश के करोड़ों लोगों को तेल कंपनियों की तरफ से नहीं दिया गया. हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में बाी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. इस बीच, मंगलवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया. राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.