Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /फ‍िर बेपटरी हुई अमेरिका-ईरान शांत‍ि समझौते की उम्‍मीद, तेल की कीमत में उछाल; आज क‍िस रेट हो गया पेट्रोल?

फ‍िर बेपटरी हुई अमेरिका-ईरान शांत‍ि समझौते की उम्‍मीद, तेल की कीमत में उछाल; आज क‍िस रेट हो गया पेट्रोल?

Petrol-Diesel Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच प‍िछले द‍िनों शुरू हुई बातचीत के आगे बढ़ने की उम्‍मीद कम हो गई है. इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में उछाल देखा गया और आज यह चढ़कर वीकली हाई के करीब पहुंच गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 11, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:13 AM IST
फ‍िर बेपटरी हुई अमेरिका-ईरान शांत‍ि समझौते की उम्‍मीद, तेल की कीमत में उछाल; आज क‍िस रेट हो गया पेट्रोल?
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फ‍िर बेपटरी हुई US-ईरान समझौते की उम्‍मीद, तेल के दाम में उछाल; आज पेट्रोल क‍िस रेट?
2
3
4
5