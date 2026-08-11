Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच प‍िछले द‍िनों बातचीत शुरू होने के बाद समझौते की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल में बड़ी गि‍रावट देखी गई थी. इसके बाद होर्मुज स्‍ट्रेट के जल्‍द जहाजों की आवाजाही के ल‍िए खुलने की उम्‍मीद की जा रही थी. लेक‍िन इसकी अब उम्‍मीद लगातार फीकी पड़ती जा रही है. ज‍िसके बाद क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम मंगलवार सुबह एक हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल के करीब स्थिर बने रहे. ईरान के बाद अमेर‍िकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंग में हुए नुकसान के मुआवजे की ड‍िमांड क‍िये जाने के बाद बाजार में फ‍िर से अन‍िश्‍च‍ितता बढ़ गई है.