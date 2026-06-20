Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौता पर साइन होने के बाद भी स‍ब कुछ सही नहीं लग रहा. डील पर साइन होने के बाद भी म‍िड‍िल ईस्‍ट में बनाव तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे. डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की जिनेवा में होने वाली मुलाकात को टाल दिया गया है. दूसरी तरफ ईरान ने होर्मुज से गुजरने का नया न‍ियम लागू कर द‍ि या है. इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में फ‍िर से क्रूड ऑयल के रेट में उछाल देखा जा रहा है. एक बार फ‍िर से क्रूड ऑयल का रेट चढ़कर 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार पहुंच गया है.