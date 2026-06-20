Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पर साइन होने के बाद भी सब कुछ सही नहीं लग रहा. डील पर साइन होने के बाद भी मिडिल ईस्ट में बनाव तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे. डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की जिनेवा में होने वाली मुलाकात को टाल दिया गया है. दूसरी तरफ ईरान ने होर्मुज से गुजरने का नया नियम लागू कर दि या है. इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में फिर से क्रूड ऑयल के रेट में उछाल देखा जा रहा है. एक बार फिर से क्रूड ऑयल का रेट चढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है.
ईरान की तरफ से कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को कम से कम 48 घंटे पहले अपनी ट्रांजिट (आवागमन) संबंधी जानकारी तेहरान के अधिकारियों से शेयर करनी होगी. ईरान के नए फरमान के बाद क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जहाजों को अपने स्वामित्व, बीमा, कार्गो और तय किए गए रास्ते से जुड़ी जानकारी ईरानी अधिकारियों के साथ साझा करनी होगी. ऐसा नहीं किया तो जहाज को होर्मुज पार करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी.
होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) खुलने के बाद ईरान की तरफ से नए नियम लागू किये जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में क्रूड फिर से चढ़कर 80 डॉलर के पार पहुंच गया है. इंटरनेशलन मार्केट में शनिवार सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) 80.57 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. वहीं, डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड भी चढ़कर 76.54 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. हालांकि, जब स्थिति सामान्य होने की बात कही गई तो जानकारों का कहना था कि धीरे-धीरे दाम में गिरावट आएगी. लेकिन अब हालात सामान्य होते दिखाई नहीं दे रहे.
क्रूड में गिरावट के बाद शुक्रवार को पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट में बड़ी कटौती की गई है. लेकिन भारतीय बाजार में अभी दाम पुराने ही लेवल पर बने हुए हैं. देश की सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से शनिवार सुबह जारी किये गए रेट के अनुसार, पेट्रोल और डीजल में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल पुराने लेवल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद, पेट्रोलियम कंपनियों ने मई में चार बार कीमतें बढ़ाई थीं. हालांकि 25 मई के बाद से ईंधन की कीमतें पूरी तरह स्थिर हैं.
एक दिन पहले ही आम जनता को पेट्रोल-डीजल के रेट में राहत देने को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बड़ा बयान दिया था. मंत्री सुरेश गोपी ने कहा था कि ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आने से देश में पेट्रोल-डीजल के रेट तुरंत कम नहीं होंगे. मिडिल ईस्ट संकट के कारण तेल कंपनियों को हुए 12,000 करोड़ के नुकसान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के ट्रैफिक का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा था कि हालाता सामान्य होने में अभी समय लगेगा.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)