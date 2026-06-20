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Crude Oil: होर्मुज को लेकर ईरान ने बनाए नए न‍ियम तो फ‍िर चढ़ गया क्रूड; देश में कब सस्‍ता होगा पेट्रोल-डीजल?

Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान की डील साइन होने के बाद क्रूड ऑयल के रेट में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. शन‍िवार सुबह कच्‍चे तेल के दाम में फ‍िर से उबाल देखा गया और दाम चढ़कर 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार चले गए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 20, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:28 AM IST
Crude Oil: होर्मुज को लेकर ईरान ने बनाए नए न‍ियम तो फ‍िर चढ़ गया क्रूड; देश में कब सस्‍ता होगा पेट्रोल-डीजल?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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