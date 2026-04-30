होर्मुज पर रार, ओपेक में दरार, तेल 125 डॉलर के पार...भारत में पेट्रोल पर ₹14, डीजल पर ₹18 का घाटा झेल रही कंपनियां क्या बढ़ाएगी रेट ?

Petrol Price Hike: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच UAE का OPEC से बाहर निकलना किसी झटके से कम नहीं है. तेल का बाजार पहले से हिला हुआ था, ओपेक में मची खलबली ने उसमें और उबाल ला दिया है. कच्चे तेल की कीमतों पर असर देखने को मिला. साल 2022 के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर के पार चली गई है. पश्चिम एशिया के गतिरोध और होर्मुज टेंशन के साथ-साथ OPEC में दरार और अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती को लेकर मिली निराशा ने तेल की कीमतों में ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दिया है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत का क्या होगा? तेल कंपनियां , जो पहले से ही भारी दबाव को झेल रही है, कच्चे तेल की कीमतों में आई इस तेजी को कैसे झेल पाएंगी? क्या दबाव कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं?

कच्चे तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है ?

ग्लोबल मार्केट में आज कच्चे तेल की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली. कच्चा तेल 7 फीसदी की बढ़त के साथ 126 डॉलर पर पहुंच गया. इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की घेराबंदी है. अमेरिकी ब्लॉकेज की वजह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष , ईरानी बंदरगाहों और उसके एक्सपोर्ट पर नाकेबंदी बढ़ाने की चिंताओं के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इन चिंताओं के चलते तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भारत पर क्यों मंडराया खतरा

भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी तक आयात करता है. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात बिल बढ़ रहा है. तेल कंपनियां भारी दबाव और नुकसान झेल रही है. जो कच्चा तेल फरवरी 2026 से पहले 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल बिक रहा था अब वो 126 डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है. तेल कंपनियों का नुकसान पहले से 80000 करोड़ रुपये से पार जा चुका है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने से तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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क्या पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी होगी?

रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 14 रुपये और डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर का भारी नुकसान हो रहा है. तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में तेल कंपनियां अभी भी पुरानी कीमतों पर तेल बेच रही है. जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. अगर कीमतों इसी तरह से 120-125 डॉलर के बीच बनी रही, तो तेल कंपनियों के लिए पुरानी कीमत पर पेट्रोल-डीजल बेच पाना मुश्किल हो जाएगा. लगातार घटती कमाई और हो रहे नुकसान को वो लंबा नहीं झेल सकेंगी . ऐसे में उन्हें पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है.

रसोई गैस पर भी भारी नुकसान

सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि रसोई गैस (LPG) पर भी तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है. वित्त वर्ष 2026‑27 में उनका करीब 80000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इस घाटे में लगातार इजाफा होगा, अगर तेल कंपनियां ग्लोबल मार्केट में बढ़ती तेल की कीमत के बावजूद देश में तेल के पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाएगी.

क्या 1 मई को महंगा होगा गैस सिलेंडर, बढ़ेंगे तेल के दाम ?

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को रिव्यू करती है. 1 मई को फिर से गैस के दाम की समीक्षा की जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि पहली तारीख को सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकती है.इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में तीन बार बढ़ोतरी हो चुकी है. 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 60 रुपये बढ़ाए गए हैं . बता दें कि सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ किया है कि भारत में चुनाव खत्म होने के बाद भी तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं किए जाएंगे. अब देखना होगा कि तेल कंपनियां कब तक इस दबाव को झेल सकती है ?