Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद ग्लोबल मार्केट से आम आदमी के लिए राहत भरी खबर आ रही है. जब से दोनों देशों ने डील पर सहमति जताई है तब से ही क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है. आज सुबह ब्रेंट क्रूड के दाम गिरकर 71.99 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 69.23 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. WTI क्रूड के दाम 70 डॉलर से भी नीचे पहुंचने के बाद तेल रिफाइनिरियों ने राहत की सांस ली है. इससे आने वाले समय में आम आदमी को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. तेल की कीमत में गिरावट का कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) का दोबारा खुलना है.
होर्मुज खुलने के बाद मिली राहत के बावजूद तेल की कीमतें जंग से पहले वाले लेवल 65 से 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. इंडियन ऑयल बास्केट (Indian Oil Basket) की कीमत में भी शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 70.71 डॉलर प्रति बैरल पर देखी गई. यह संघर्ष के दौरान रिकॉर्ड लेवल की तुलना में आधी से भी कम है. अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष से पहले ब्रेंट क्रूड और भारतीय ऑयल बास्केट दोनों औसतन 65-70 डॉलर प्रति बैरल के करीब थे. लेकिन जंग छिड़ते ही स्थिति बिगड़ गई. संकट के चरम पर ब्रेंट क्रूड करीअब 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था.
मिडिल ईस्ट में क्राइसिस के बीच भारत सरकार ने समझदारी दिखाते हुए अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और देश को तेल की किल्लत से बचाएं रखा. मार्च में वेस्ट एशिया से सप्लाई रुकने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने दूसरी जगहों से तेल खरीदना शुरू कर दिया. होर्मुज स्ट्रेट के खुलने के बावजूद एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी की तरफ से बयान आय है कि प्रोडक्शन और व्यापार सामान्य होने में समय लगेगा. जुलाई में ग्लोबल ऑयल स्टॉक में कमी के चलते कीमत एक बार फिर से बढ़ सकती हैं.
जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में क्रूड की कीमत में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है. ब्रेंट क्रूड जो अभी 70 डॉलर के करीब आ गया है, वह आने वाले समय में 80 से 90 डॉलर के दायरे में जा सकता है. हालात के हिसाब से यह 65 डॉलर तक गिर भी सकता है. जेपी मॉर्गन की तरफ से भी ब्रेंट क्रूड के अनुमान को घटाते हुए 2026 की तीसरी तिमाही में इसके 86 डॉलर और चौथी तिमाही में 80 डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद है.
क्रूड के रेट में लगातार गिरावट आ रही है. इसके बावजूद भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट पुराने लेवल पर बने हुए हैं. सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से जारी किये गए रेट के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ. दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल-डीजल पुराने ही स्तर पर बने हुए हैं. आज सुबह तेल कंपनियों की तरफ से जारी रेट में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. हालांकि, पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इशारा दिया था कि कम कीमत पर खरीदा गया क्रूड ऑयल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचने के बाद दाम घटाए जा सकते हैं.