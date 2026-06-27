Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद ग्‍लोबल मार्केट से आम आदमी के लि‍ए राहत भरी खबर आ रही है. जब से दोनों देशों ने डील पर सहमत‍ि जताई है तब से ही क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है. आज सुबह ब्रेंट क्रूड के दाम ग‍िरकर 71.99 डॉलर प्रत‍ि बैरल और WTI क्रूड 69.23 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. WTI क्रूड के दाम 70 डॉलर से भी नीचे पहुंचने के बाद तेल र‍िफाइन‍िर‍ियों ने राहत की सांस ली है. इससे आने वाले समय में आम आदमी को भी बड़ी राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. तेल की कीमत में गिरावट का कारण होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) का दोबारा खुलना है.