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Crude Oil: क्रूड ऑयल में राहत जारी, 70 डॉलर से नीचे आया रेट; देश में कब सस्‍ता होगा पेट्रोल-ड‍ीजल?

Petrol Diesel Price: क्रूड ऑयल के दाम में लगातार ग‍िरावट होने के बाद आम आदमी को घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल सस्‍ता होने का इंतजार है. बताया जा रहा है तेल कंपन‍ियां तेल के पुराने और महंगा स्‍टॉक खत्‍म होने के बाद तेल की कीमत घटा सकती हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 27, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:07 AM IST
Crude Oil: क्रूड ऑयल में राहत जारी, 70 डॉलर से नीचे आया रेट; देश में कब सस्‍ता होगा पेट्रोल-ड‍ीजल?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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