ना युद्ध शांत हो रहा है और ना ही तेल, कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेज उछाल, 106 डॉलर के पार, भारत में क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट?

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की स्थिति बनती नहीं दिख रही है. शांति वार्ता पर ब्रेक लगने ने बाद फिर से ईरान-इजरायल जंग के मुहाने पर पहुंच गए हैं. तेहरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के कई जगहों पर धमाके हुए हैं. सैन्य हलचल के बाद इजरायल ने भी कह दिया है कि ट्रंप का इशारा मिलते ही वो ईरान पर फिर से हमला कर देंगे. इन सबके बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेज उछाल देखने को मिल रहा है. ग्लोबल ऑयल बाजार फिर से तनावपूर्ण हो गया है. होर्मुज पर ईरान की पाबंदी और ईरानी पोर्ट्स पर अमेरिका की नाकेबंदी ने सप्लाय चेन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है. कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखते ही जहाजों को उड़ाने की धमकी दे दी है.

फिर से 100 डॉलर के पास कच्चा तेल

युद्ध में बढ़ते तनाव और होर्मुज पर बंद रहने की वजह से 24 अप्रैल को क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है. ब्रेंट ऑयल के दाम 1.79 डॉलर की बढत के साथ 107 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है. कच्चे तेल की कीमत में 1.63 फीसदी की तेजी आई है. इसी तरह से सोना भी आज तेजी के बढ़ा है. गोल्ड की कीमत 5.70 डॉलर बढ़कर 4,703.77 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.

भारत में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

तमाम रिपोर्ट पर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को खारिज करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए कहा गया कि फिलहाल इसे लेकर कोई योजना नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को फेक करार दिया, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है.

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क्या है आज भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट

दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.71

मुंबईमें पेट्रोल ₹103.54, डीजल ₹90.01

कोलकाता में पेट्रोल ₹105.45, डीजल ₹91.81

चेन्नई में पेट्रोल ₹100.84, डीजल ₹92.38