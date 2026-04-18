Advertisement
trendingNow13182825
Hindi NewsबिजनेसPetrol Price: होर्मुज खुलने के बाद क्रूड ऑयल धड़ाम, अब सस्‍ता होगा पेट्रोल-डीजल? चेक करें आज का रेट

Petrol Price: होर्मुज खुलने के बाद क्रूड ऑयल धड़ाम, अब सस्‍ता होगा पेट्रोल-डीजल? चेक करें आज का रेट

Petrol Diesel Price: शुक्रवार शाम को ईरान की तरफ होर्मुज स्‍ट्रेट खोले जाने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. WTI क्रूड का दाम ग‍िरकर 84 डॉलर के करीब आ गया. अब देखने वाली बात यह होगी क‍ि क्‍या पेट्रोल-डीजल के दाम में ग‍िरावट आएगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रूड के दाम में 10 प्रत‍िशत से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई. (File Pic)
क्रूड के दाम में 10 प्रत‍िशत से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई. (File Pic)

Crude Oil Price Crash: ईरान की तरफ से 49 द‍िन बाद होर्मुज स्‍ट्रेट खोलने का ऐलान क‍िये जाने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त ग‍िरावट देखी जा रही है. अमेर‍िका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद शुक्रवार को इजरायल और लेबनान के सीजफायर पर भी सहमत‍ि बन गई. इसके बाद शुक्रवार शाम को ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को खोलने की बात कही. इससे प‍िछले डेढ़ महीने से भी ज्‍यादा से चल रहे युद्ध के धीरे-धीरे शांत‍ होने की उम्‍मीद है. अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि बनने के आसार नजर आ रहे हैं. शन‍िवार सुबह WTI क्रूड के दाम 10.84 डॉलर प्रत‍ि बैरल टूटकर 83.85 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गए. इसके अलावा ब्रेंट क्रूड 9 डॉलर टूटकर 90 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया.

इससे पहले शुक्रवार शाम को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एक्स (X) पर पोस्ट किया कि होर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए खोल दिया गया है. होर्मुज खुलने के बाद धीरे-धीरे गैस और तेल की सप्‍लाई चेन नॉर्मल होने की उम्‍मीद की जा रही है. अराघची ने अपनी पोस्‍ट में कहा क‍ि लेबनान के साथ सीजफायर पर सहमत‍ि बनने के बाद होर्मुज को सभी देशों के कमर्शियल श‍िप के ल‍िए खोल दिया गया है. क्रूड ऑयल के अलावा गैस के दाम में 7 प्रत‍िशत से ज्‍यादा की गिरावट आई है.

प‍िछले चार द‍िन से लगातार टूट रहा क्रूड

आपको बात दें अमेर‍िका और ईरान के बीच सहमत‍ि बनने की उम्‍मीद में क्रूड के दाम में प‍िछले तीन द‍िन से लगातार ग‍िरावट देखी जा रही थी. सबसे अहम समुद्री रास्‍तों में से एक होर्मुज को दुन‍ियाभर के तेल और गैस का लाइफलाइन कहा जाता है. होर्मुज स्‍ट्रेट के जर‍िये दुन‍िया के 20 फीसदी तेल का आयात-निर्यात क‍िया जाता है. ईरान ने इजरायल की तरफ से हमला क‍िये जाने के बाद 28 फरवरी को इसे बंद कर द‍िया था. इसके बाद तेल और गैस की सप्‍लाइर् चेन टूटने से क्रूड के दाम चढ़कर 122 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चले गए थे. इसके अलावा श‍िप‍िंग कॉस्‍ट बढ़ने से दुन‍ियाभर में महंगाई बढ़ने लगी थी. अब होर्मुज के खुलने से दुन‍िया के कई देशों ने राहत की सांस दी ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाजार को क्‍या उम्‍मीद?

होर्मुज खुलने के बाद जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि ईरान के इस कदम से क्रूड ऑयल के दाम में धीरे-धीरे नरमी आएगी. आने वाले कुछ द‍िनों में सप्‍लाई पूरी तरह सामान्‍य हो जाएगी. सप्‍लाई के नॉर्मल होने का असर क्रूड और गैस दोनों की कीमत पर देखा जाएगा. भारत अपने एनर्जी जरूरत के ल‍िए होर्मुज पर काफी हद तक न‍िर्भर है. भारत की जरूरत का करीब 40 फीसदी क्रूड और 85 प्रत‍िशत एलपीजी इसी समुद्री गल‍ियारे से आती है. अब इस रास्‍ते के पूरी तरह खुलने के बाद भारत में स्‍थ‍िति धीरे-धीरे सामान्‍य होगी.

क्‍या पेट्रोल-डीजल के रेट में कमी आएगी?

युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल का दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब चल रहा था. क्रूड ऑयल का दाम उछलकर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार पहुंचा तो तेल कंपन‍ियों पर दबाव बढ़ गया और तेल कंपन‍ियों को भारी नुकसान होने लगा. दुन‍ियाभर के कई देशों में तेल की क्राइस‍िस हो गई और दाम में इजाफा क‍िया गया. लेक‍िन भारत सरकार ने तेल की कीमत बढ़ने का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला. तेल कंपन‍ियों पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लि‍ए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती कर दी. इससे बााजर में पेट्रोल-डीजल पुराने ही रेट पर बना रहा. ज‍िससे आम आदमी ने राहत की सांस ली. क्रूड की सप्‍लाई नॉर्मल होने पर सरकार की तरफ से तेल कंपन‍ियों को एक्‍साइज ड्यूटी पर दी जा रही छूट को वापस ल‍िया जाएगा. ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती क‍िये जाने की उम्‍मीद न के बराबर है.

आज का पेट्रोल-डीजल के रेट

  • दिल्ली : पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर

  • मुंबई: पेट्रोल 103.54, डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर

  • चेन्नई: पेट्रोल 100.84, डीजल 92.48 रुपये प्रति लीटर

  • कोलकाता: पेट्रोल 105.45, डीजल 91.81 रुपये प्रति लीटर

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

crude oilPetrol price

Trending news

जादूगर का किस्सा सुनाकर राहुल ने कैसा 'जादू' किया? पहली बार भाजपा को इतना बड़ा झटका
Rahul Gandhi
जादूगर का किस्सा सुनाकर राहुल ने कैसा 'जादू' किया? पहली बार भाजपा को इतना बड़ा झटका
सिक्किम-कोलकाता में बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम
weather update
सिक्किम-कोलकाता में बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम
क्या 'महिला आरक्षण' पर हार कर भी जीत गई BJP? मिशन '2029' में किस तरह मिलेगा फायदा
Women Reservation Bill 2026
क्या 'महिला आरक्षण' पर हार कर भी जीत गई BJP? मिशन '2029' में किस तरह मिलेगा फायदा
क्या परिसीमन बिल के नाम पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को जानबूझकर हवा दी गई?
DNA
क्या परिसीमन बिल के नाम पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को जानबूझकर हवा दी गई?
देश की महिलाओं को सियासत ने हरा दिया! महिला आरक्षण कैसे 'परिसीमन' की भेंट चढ़ गया?
Women Reservation Bill 2026
देश की महिलाओं को सियासत ने हरा दिया! महिला आरक्षण कैसे 'परिसीमन' की भेंट चढ़ गया?
क्वालिटी चेक के नाम पर केवल दिखावा करती हैं चिप्स कंपनियां? कैसे हो रही चूक
DNA
क्वालिटी चेक के नाम पर केवल दिखावा करती हैं चिप्स कंपनियां? कैसे हो रही चूक
तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक
tamil nadu accident
तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, मौत के मुंह में समाए केरलम से घूमने आए पर्यटक
देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़
India Interesting Facts in Hindi
देश में घूमने की 5 सबसे पसंदीदा जगहें, जहां सालभर उमड़ती है लोगों की भीड़
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?
Women Reservation Bill
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?
Women Reservation Bill
लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत?