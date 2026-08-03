/Crude Oil: ईरान युद्ध पर ट्रंप के बैकफुट पर आते ही कच्चा तेल धड़ाम, OPCE+ ने भी दी खुशखबरी, अब गिरेंगे देश में पेट्रोल-डीजल के दाम!

Crude Oil price: कच्चे तेल की कीमतों में आज, 3 अगस्त को अचानक बड़ी गिरावट लौटी है. कच्चा तेल, जो 90 डॉलर के पार तक पहुंच गया था, अचानक उसने यूटर्न ले लिया है. सोमवार को इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 5 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है.
3 अगस्त को इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 4.97 फीसदी से अधिक गिर गया. Brent Crude 4.35 डॉलर प्रति बैरल तक फिसल गया. आज ब्रेंट ऑयल 83 डॉलर के पास पहुंच गया. WTI ऑयल 5.38 फीसदी तक फिसलकर 80 डॉलर पर लुढ़क गया. कच्चे तेल की कीमत में ये सबसे बड़ी गिरावट है.
ऑयल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 83 डॉलर पर पहुंच गया.
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI ऑयल 80 डॉलर पर लुढ़क गया.
कच्चे तेल के बाजार में आज दो खुशखबरी आई है. पहली OPEC+ देशों ने सितंबर में तेल प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया है. 22 देशों के समूह ने वैश्विक बाजार में तेल सप्लाई को बढ़ाने का फैसला किया. रूस, सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस देशों में सितंबर में 8.33 करोड़ बैरल प्रति दिन तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है. दूसरी अरब खाड़ी युद्ध को लेकर आई, जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने और होर्मुज का रास्ता खोलने पर सहमति बन गई है. वहीं अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर हमला रोकने का फैसला किया है. इससे उम्मीद जगी है कि तेल की सप्लाई फिर से बहाल हो सकेगी. इन पॉजिटिव खबरों से तेल के बाजार को बूस्ट किया और कीमतों में बड़ा गिरावट आई है.
वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट, होर्मुज का रास्ता खुलने से तेल सप्लाई में आसानी , ईरान और अमेरिका के बीच बनी सहमति से शिपिंग कॉस्ट में आने वाली कमी के बाद भारत का तेल आयात बिल घटेगा. तेल कंपनियों को होने वाला नुकसान कम होगा. जिसका लाभ तेल कंपनियां आम लोगों को देंगी. यानी आने वाले दिनों में आपके लिए पेट्रोल-डीजल के दाम में गिरावट की जा सकती है. हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका-ईरान के बीच हालात सामान्य होते हैं या फिर पिछले कई बार की तरह एक बार फिर से दोनों ही देश अपनी बातों से मुकड़ कर फिर से हमले शुरू करते हैं.