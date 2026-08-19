/उधर फिर क्रूड $91 के पार, इधर भारत को डबल झटका, गल्फ ऑयल महंगा, रूसी तेल का डिस्काउंट खत्म...कैसे कम होंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?

Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौटी आई है. ग्लोबल ऑयल मार्केट में फिर से हलचल तेज हो गई है. क्रूड ऑयल की कीमत 91 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई है. अमेरिका-ईरान के होर्मुज को लेकर नए दावे ने तेल सप्लाई को लेकर आशंका बढ़ा दी है.
19 अगस्त को ग्लोबल ऑयल मार्केट में ब्रेंट ऑयल की कीामत 91.04 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं WTI क्रूड की कीमत 0.76 डॉलर की तेजी के साथ 85.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. तेल की कीमतों में ये तेजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का नया इलाका बताते हुए मैप जारी कर दिया.
ग्लोबल ऑयल मार्केट में जिस तरह से उठापटक जारी है, उससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद कम हो गई है. बता दें कि कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से तेल कंपनियों को प्रति लीटर करीब 6 रुपये का नुकसान बढ़ जाता है. जिस तरह से कच्चे तेल के दाम फिर से चढ़ने लगे हैं, उससे तेल कंपनियों को हो रहे घाटे , बढ़ते शिपिंग कॉस्ट को देखते हुए इस बात की उम्मीद कम है कि पेट्रोल-डीजल के दाम इतनी जल्दी कम होंगे.
वहीं भारतीय रिफाइनर्स की क्रूड खरीद लागत तेजी से बढ़ रही है. गल्फ और West African क्रूड पर प्रीमियम बढ़ने के साथ- साथ रूसी तेल का वह डिस्काउंट भी लगभग खत्म हो गया है. हालांकि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है. जुलाई 2026 में भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 50.83% रही. मिडिल ईस्ट से सप्लाई बाधित होने से बाजार में उपलब्ध फिजिकल क्रूड की कमी देखी जा रही है. जिसकी वजह से वैकल्पिक तेल के लिए खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ कीमतों में तेजी आ रही है. ऐसे में भारत के लिए बड़ा सवाल है कि अगर इसी तरह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहे, तो तेल कंपनियों पर दवाब बढ़ेगा और इसका असर आगे चलकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और महंगाई पर भी दिख सकता है.
भारत के लिए तेल आयात की मुश्किल बढ़ रही है. भारतीय रिफाइनरियों के लिए तेल की कीमत ग्लोबल बेंचमार्क से ज्यादा बढ़ता जा रहा है. गल्फ और वेस्ट अफ्रीकन बैरल से तेल की सप्लाई मुश्किल और महंगा दोनों हो रहा है. वहीं रूस से तेल पर मिलने वाला छूट खत्म हो गया है. वेनेजुएला से मिलने वाला डिस्काउंट भी कम हो गया है.
अगर आसान भाषा में समझें ,तो गल्फ सप्लायर दुबई-ओमान बेंचमार्क से 3–4 डॉलर/बैरल ज्यादा मांग रहे हैं. जबकि खुद दुबई-ओमान बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से 6–7 डॉलर/बैरल महंगा है. मतलब भारतीय रिफाइनर्स के लिए गल्फ क्रूड ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट से करीब 10 डॉलर/बैरल महंगा पड़ रहा है. यानी ग्लोबल ब्रेंट क्रूड अगर 90 डॉलर है, तो भारतीय रिफाइनरियों के लिए तेल 100 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच जा रहा है. वेस्ट अफ्रीकन क्रूड का इंपोर्ट भी भारतीय रिफाइनरियों के लिए महंगा हो गया है. ऐसे में भारत अब अमेरिका, ब्राजील, गुआना जैसे दूर लके देशों से तेल का आयात बढ़ा रहा है.
सिर्फ तेल ही महंगा नहीं हुआ है, उसके आयात की कॉस्टिंग भी बढ़ गई है. होर्मुज स्ट्रेट में तनाव है. लाल सागर में हूतियों का आतंक बढ़ गया है. समुद्री रास्तों में संकट की वजह से लंबे कॉन्ट्रैक्ट वाला तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा. कुछ शिपमेंट डार्क फ्लिट से कुछ शिप-टू-शिप ट्रांसफर के जरिए देश पहुंच रहे हैं, जिससे जोखिम और लागत दोनों बढ़ रहे हैं.
नई दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12, डीजल ₹95.20
नोएडा: पेट्रोल ₹101.96, डीजल ₹95.56
मुंबई: पेट्रोल ₹111.21, डीजल ₹97.78
कोलकाता: पेट्रोल ₹113.51, डीजल ₹99.82
चेन्नई: पेट्रोल ₹107.76, डीजल ₹99.55
होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकरार बढ़ता जा रहा है. अमेरिका ने होर्मुज को 'नया अमेरिकी क्षेत्र' बताकक मैप जारी कर दिया. जिसके बाद से तनाव और बढ़ गया है. ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान के साथ फिलहाल न तो कोई बातचीत चल रही है और न ही कोई बातचीत तय है. उन्होंने कहा कि नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू है. वहीं ईरान का दावा है कि होर्मुज शिपिंग के लिए अभी भी बंद है. इस असमंजस के बीच तेल के सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जिसकी वजह से तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौटी है.