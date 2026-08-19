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उधर फिर क्रूड $91 के पार, इधर भारत को डबल झटका, गल्फ ऑयल महंगा, रूसी तेल का डिस्काउंट खत्म...कैसे कम होंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?

Crude Oil Crisis: अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, भारतीय रिफाइनरियों के लिए गल्फ क्रूड, रूसी तेल की सप्लाई पहले से महंगी हो गई है. सिर्फ तेल के दाम ही नहीं बढ़े, बल्कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से तेल कंपनियों के सामने नया संकट पैदा हो गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 19, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:08 AM IST
उधर फिर क्रूड $91 के पार, इधर भारत को डबल झटका, गल्फ ऑयल महंगा, रूसी तेल का डिस्काउंट खत्म...कैसे कम होंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?
Image Credit: CRUDE OIL PRICE

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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