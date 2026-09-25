/Crude Oil Price: सऊदी पर मिसाइल हमला, फिर भी गिरे क्रूड ऑयल के दाम! क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सैन्य हमलों के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट से राहत भरी खबर सामने आई है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की खबरों के बाद क्रूड ऑयल के दाम में हल्की गिरावट देखी गई. हालांकि, सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. हफ्तेभर की भारी उथल-पुथल के बीच शुक्रवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम थोड़े सुस्त नजर आए. ब्रेंट क्रूड 74 सेंट गिरकर 105.85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं, दूसरी तरफ WTI क्रूड 81 सेंट घटकर 93.80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.