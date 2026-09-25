/Crude Oil Price: सऊदी पर मिसाइल हमला, फिर भी गिरे क्रूड ऑयल के दाम! क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सैन्य हमलों के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट से राहत भरी खबर सामने आई है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की खबरों के बाद क्रूड ऑयल के दाम में हल्की गिरावट देखी गई. हालांकि, सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. हफ्तेभर की भारी उथल-पुथल के बीच शुक्रवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम थोड़े सुस्त नजर आए. ब्रेंट क्रूड 74 सेंट गिरकर 105.85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं, दूसरी तरफ WTI क्रूड 81 सेंट घटकर 93.80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.
तेल की कीमत में यह गिरावट उस हफ्ते के बाद देखने को मिली है जब गुरुवार को तेल की कीमतों में 5% तक की तेजी आई थी. ब्रेंट क्रूड ने 15 सितंबर के बाद का सबसे हाई क्लोजिंग लेवल छुआ था. हालांकि, पिछले छह सत्र के दौरान WTI क्रूड में 13% की बड़ी गिरावट भी देखी जा चुकी है. न्यूयॉर्क में चल रही बातचीत के अनुसार US और ईरान के प्रतिनिधि जंग से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं.
बातचीत के तहत तेहरान स्ट्रीट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलेगा और वाशिंगटन ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध को हटाएगा. जानकारों का मानना है कि इसी कूटनीतिक उम्मीद के कारण तेल के दाम सैन्य हमलों के बाद भी कंट्रोल में है. कूटनीतिक कोशिशों के बीच सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई छह बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया. ये हमले रेड सी के रेडियन क्षेत्र यानबू और ताइफ प्रांत को निशाना बनाकर किए गए थे.
जानकारों का कहना है कि ये हमले याद दिलाते हैं कि क्रूड ऑयल सप्लाई चैन अभी भी सीधे खतरे में है. फरवरी से जंग शुरू होने के बाद दुनियाभर के तेल और गैस शिपमेंट का पांचवां हिस्सा प्रभावित हुआ है. केवल मार्च महीने में ही तेल के दाम में 50% का भारी उछाल आया था. इस संकट की वजह से LNG खरीदार अब नए और सुरक्षित आपूर्ति स्रोतों की तलाश कर रहे हैं.
ईरानी राष्ट्रपति मसऊद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि युद्ध खत्म करना अब अमेरिका के हाथ में है. दूसरी तरफ सऊदी अरब यानबू की ओर जाने वाली अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए पंपिंग वॉल्यूम बढ़ा रहा है. हालांकि, तेल टैंकरों की लोडिंग अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है.