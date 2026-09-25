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Crude Oil Price: सऊदी पर मिसाइल हमला, फिर भी गिरे क्रूड ऑयल के दाम! क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

Petorl-Diesel Price: साल 2026 में फरवरी के महीने से जंग शुरू होने के बाद दुनियाभर के तेल और गैस शिपमेंट के पांचवे हिस्से पर असर पड़ा है. मार्च महीने में ही तेल के दाम में 50% का भारी उछाल आया था. इसके बाद मई में पेट्रोल-डीजल की कीमत में इजाफा हुआ था.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 25, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:56 AM IST
Crude Oil Price: सऊदी पर मिसाइल हमला, फिर भी गिरे क्रूड ऑयल के दाम! क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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