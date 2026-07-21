Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में मीडिएशन की खबर आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखी जा रही है. ग्लोबल मार्केट में मंगलवार सुबह कच्चे तेल की कीमत में हल्की नरमी देखने को मिल रही है. एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव व हूथी विद्रोहियों की धमकियों ने बाजार में घबराहट बढ़ाई. दूसरी ओर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता और शांति वार्ताओं की खबरों ने कीमत को कंट्रोल करने का काम किया है. मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव गिरकर 88.69 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. वहीं, WTI क्रूड 82.26 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया.
क्रूड ऑयल के दाम में यह गिरावट पिछले सत्र में एक महीने के रिकॉर्ड लेवल को छूने के बाद दर्ज की गई है. इससे निवेशकों के बीच थोड़ी राहत बनी हुई है. तेल की कीमत में यह उतार-चढ़ाव ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं. हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरानी शहरों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पूरे सेक्टर में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान पर नए दौर के हवाई हमलों को लेकर पुष्टि की है.
इसके साथ ही, यमन के हूथी विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी की धमकी ने भी तनाव को हवा दी है. बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि तेल की कीमत में पहले ही काफी बढ़ोतरी हो चुकी है और इसमें आगे भी तेजी की गुंजाइश है. हालांकि, रातों-रात शुरू हुई शांति वार्ता और मीडिएशन की चर्चाओं ने फिलहाल कीमत की तेजी पर लगाम लगा दी है. इसके अलावा, अमेरिका में क्रूड ऑयल और पेट्रोल के स्टॉक में गिरावट की उम्मीद है. इससे आने वाले दिनों में बाजार का रुख तय होगा.
दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल की सप्लाई में आ रही रुकावट दूर नहीं हुई तो इस साल की चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर सकता है. वहीं दूसरी तरफ, यदि क्षेत्र में जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम होती है और तेल का प्रोडक्शन फिर से रफ्तार पकड़ता है, तो साल के अंत तक कीमतें बड़ी गिरावट के साथ $60 के लेवल पर भी आ सकती हैं.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में आई उछाल ने आम जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड महंगा होने की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की संभावनाएं फिलहाल पूरी तरह खत्म होती दिख रही हैं. कच्चे तेल में आई इस तेजी से आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर दबाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा रेट्स के मुताबिक, दिल्ली में आज भी पेट्रोल $102.12$ रुपये और डीजल $95.20$ रुपये प्रति लीटर के पुराने स्तर पर ही स्थिर बना हुआ है.