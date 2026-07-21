Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में मीड‍िएशन की खबर आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. ग्‍लोबल मार्केट में मंगलवार सुबह कच्चे तेल की कीमत में हल्की नरमी देखने को मिल रही है. एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव व हूथी विद्रोहियों की धमकियों ने बाजार में घबराहट बढ़ाई. दूसरी ओर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता और शांति वार्ताओं की खबरों ने कीमत को कंट्रोल करने का काम क‍िया है. मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव ग‍िरकर 88.69 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. वहीं, WTI क्रूड 82.26 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया.