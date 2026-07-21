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मीड‍िएशन की कोश‍िश के बीच तेल में नरमी, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट

Petrol-Diesel Price: अमेर‍िका की तरफ से प‍िछले द‍िनों ईरान पर लगातार क‍िये गए हमलों के बाद अब कुछ देशों की तरफ से मीड‍िएशन की कोश‍िश चल रही है. इससे इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में कुछ नरमी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 21, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:04 AM IST
मीड‍िएशन की कोश‍िश के बीच तेल में नरमी, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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