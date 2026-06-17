Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच जब से शांति समझौता हुआ है तब से ही क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखी जा रही है. इस डील के तहत होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को पूरी तरह खोल दिया गया है. क्रूड ऑयल और एलएनजी (LNG) की कीमत में कमजोरी से दुनियाभर के बाजार में राहत देखी जा रही है. होर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होने का असर यह हुआ कि 1 मार्च के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड गिरकर 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे पहुंच गया. WTI क्रूड के दाम गिरकर 76 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गए.
भारतीय बाजार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया. आपको बता दें आखिरी बार 25 मई को तेल के दाम में इजाफा किया गया था. उसके बाद कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद एक समय क्रूड ऑयल का दाम चढ़कर 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. अब कीमत कम होने से दुनियाभर के देशों को बड़ी राहत मिली है. अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी का सीधा असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पर देखा गया था.
अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनने के बाद जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है. हालांकि, कुछ मामलों को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है. बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) 79 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इसी तरह डब्ल्यूटीआई क्रूड के दाम 76.64 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. जानकारों का कहना है स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होगी. जैसे-जैसे हालात नॉर्मल होंगे, क्रूड के दाम और नीचे आएंगे.
तेल कंपनियों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये प्रति लीटर के पुराने ही स्तर पर बना हुआ है. इसके अलावा दिल्ली में डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने मई महीने में चार बार दाम बढ़ाया है. तेल कंपनियों ने 11 दिन के अंदर (15 मई से 25 मई तक) कीमत में चार बार इजाफा किया. हालांकि, 25 मई के बाद कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)
तारीख----पेट्रोल-----डीजल
15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये
19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये