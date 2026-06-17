Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच जब से शांत‍ि समझौता हुआ है तब से ही क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. इस डील के तहत होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) को पूरी तरह खोल द‍िया गया है. क्रूड ऑयल और एलएनजी (LNG) की कीमत में कमजोरी से दुन‍ियाभर के बाजार में राहत देखी जा रही है. होर्मुज में जहाजों की आवाजाही फ‍िर से शुरू होने का असर यह हुआ क‍ि 1 मार्च के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड ग‍िरकर 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे पहुंच गया. WTI क्रूड के दाम ग‍िरकर 76 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब पहुंच गए.