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Petrol Price: 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल के नीचे पहुंचा क्रूड ऑयल, पेट्रोल-डीजल के रेट पर क्‍या आया अपडेट?

Diesel Price: स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की खबर से क्रूड ऑयल का दाम ग‍िरकर 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल के नीचे पहुंच गया. हालांक‍ि, तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 17, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:59 AM IST
Petrol Price: 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल के नीचे पहुंचा क्रूड ऑयल, पेट्रोल-डीजल के रेट पर क्‍या आया अपडेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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