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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price: अमेर‍िका-ईरान के बीच आज होगी बातचीत, शांत‍ि की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट

Crude Oil Price: अमेर‍िका-ईरान के बीच आज होगी बातचीत, शांत‍ि की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट

Iran America Ceasefire: अमेर‍िका और ईरान के बीच आज पाक‍िस्‍तान में बातचीत होनी है. बातचीत से पहले दोनों देशों के बीच शांत‍ि की उम्‍मीद की जा रही है. ज‍िसके बाद क्रूड ऑयल में एक बार फ‍िर ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:20 AM IST
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क्रूड के दाम घटकर 95 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे आ गए. (Photo Credit: AI)
क्रूड के दाम घटकर 95 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे आ गए. (Photo Credit: AI)

Crude Oil Latest Price: अमेरिका और ईरान के बीच कुछ द‍िन पहले 14 द‍िन के सीजफायर का ऐलान हुआ था. इसके बाद क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त ग‍िरावट देखी गई थी. जब दोनों देशों के बीच फ‍िर से तनातनी की खबर आने लगी तो क्रूड ऑयल के दाम फ‍िर से चढ़ने लगे. अब शन‍िवार को ईरान और अमेर‍िका के प्रत‍िन‍िध‍िमंडल की बातचीत से पहले फ‍िर से क्रू्ड के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. तेल की कीमत में यह ग‍िरावट होर्मुज खुलने और शांत‍ि की उम्‍मीद के बीच देखी जा रही है.

शन‍िवार सुबह WTI क्रूड 2 डॉलर प्रति बैरल से ज्‍यादा की ग‍िरावट के बाद 96.57 डॉलर प्रत‍ि बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.72 डॉलर प्रत‍ि बैरल की कमजोरी के साथ 95.20 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. दोनों देशों के बीच बातचीत से पहले अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने ईरान को एक बार फ‍िर से धमकी दी है. ट्रंप ने कहा क‍ि ईरान केवल बातचीत के लि‍ए ज‍िंदा है, यद‍ि ईरान ने समझौता नहीं किया तो यूएस और ज्यादा घातक हथ‍ियारों से उस पर फिर से हमला शुरू कर देगा. उन्होंने चेताया कि यह ईरान के लिए गोल्‍डर चांस है.

तेल के टैंकरों के लि‍ए पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट?

आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान क‍िया था. इसमें होर्मुज स्ट्रेट को तेल टैंकरों के लिए फिर से खोले जाने की बात थी. इसके बाद बुधवार को क्रूड के दाम में भारी गिरावट आई थी. इसके बाद ब्रेंट क्रूड के दाम में 16 प्रतिशत और डब्‍ल्‍यूटीआई क्रूड में भी इतनी ही ग‍िरावट देखी गई थी. यह क्रूड के दाम में प‍िछले छह साल की सबसे बड़ी ग‍िरावट थी. सीजफायर का ऐलान होने के बावजूद गुरुवार को हालत बदल गए और ईरान ने आरोप लगाया कि सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है.

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सीजफायर को लेकर पूरी तरह भरोसा नहीं

व‍िदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि दोनों देशों की तरफ से सीजफायर को लेकर पूरी तरह भरोसा नहीं क‍िया जा सकता. आने वाले समय में यद‍ि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो क्रूड ऑयल की सप्‍लाई पर असर पड़ेगा. इससे तेल के दाम फ‍िर से 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार जा सकते हैं. आपको बता दें ग्‍लोबल लेवल पर तेल सप्लाई का 20 प्रतिशत तेल होर्मुज स्‍ट्रेट से ही होकर गुजरता है. 85 प्रत‍िशत तेल की सप्‍लाई के लि‍ये आयात पर न‍िर्भर रहने वाले भारत जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम पर असर पड़ सकता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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