Crude Oil Price Down: क्रूड का दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. क्रूड के दाम में ग‍िरावट अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल पर लगे बैन में ढील का संकेत द‍िये जाने के बाद आई है. ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग से बढ़ते तनाव के बीच वेस्‍ट एशिया में तेल के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. ट्रंप के इस कदम को सप्‍लाई को स्‍थ‍िर करने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है.

दुन‍ियाभर की शक्‍त‍ियों की तरफ से होर्मुज स्‍ट्रेट से माल ढुलाई को सुरक्ष‍ित करने के प्रयास का समर्थन क‍िये जाने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड के दाम नीचे आ गए. आज के कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड का दाम 107 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर और WTI क्रूड 94 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद क्रूड ऑयल के दाम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. गुरुवार को ब्रेंट क्रूड के दाम चढ़कर 119 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब पहुंच गए थे. लेक‍िन अब दाम में आ रही यह ग‍िरावट राहत देने वाली है.

12 मार्च से रूसी तेल पर भी दी 30 दिन की छूट

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को द‍िये इंटरव्‍यू में कहा क‍ि अमेरिका समुद्र में पहले से लोड ईरानी तेल (करीब 140 मिलियन बैरल) से बैन हटा सकता है. इससे कीमत में ग‍िरावट आएगी. उन्होंने कहा, अमेरिका अब तक ईरानी तेल को खाड़ी से न‍िकलने दे रहा है और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है. अमेरिका ने 12 मार्च से रूसी तेल पर भी 30 दिन की छूट दी थी. इसे भारत के लिए 5 मार्च को घोष‍ित क‍िया गया था.

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अमेरिका SPR से न‍िकालेगा और तेल?

बेसेंट ने यह भी कहा क‍ि अमेरिका स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) से और तेल निकाल सकता है. इससे मार्केट में सप्‍लाई बढ़ेगी और कीमत पर दबाव कम होगा. ट्रंप प्रशासन की कोश‍िश है क‍ि एनर्जी क्राइस‍िस से अमेरिकी इकोनॉमी और ग्राहकों को नुकसान नहीं हो. दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने होर्मुज स्‍ट्रेट पर संयुक्‍त बयान जारी क‍िया है. उन्होंने स‍िव‍िल‍ियन इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, तेल और गैस इंस्‍टालेशन पर हमलों को रोकने की मांग की है.

होर्मुज स्‍ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित न‍िकलने की बात

उन्होंने होर्मुज स्‍ट्रेट से जहाजों के सुरक्षित न‍िकलने में मदद करने की बात कही. होर्मुज दुनिया के 20% तेल और गैस के गुजरने का अहम रास्ता है. आपको बता दें भारत अपनी 90% क्रूड ऑय की जरूरत का आयात करता है. 18 मार्च को भारतीय क्रूड बास्केट 146.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. मार्च का मंथली एवरेज 114.08 डॉलर है, जबकि फरवरी में यह 69.01 डॉलर था. हर 1 डॉलर का इजाफा होने से भारत का एनुअल इम्‍पोर्ट ब‍िल करीब 16,000 करोड़ रुपये बढ़ जाता है.

क्रूड के दाम में आई यह गिरावट आने वाले समय में राहत दे सकती है. ईरान-इजरायल की जंग और होर्मुज के हालात को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता है. अमेरिका और उसके सहयोगी तेल की सप्‍लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.