/Crude Oil: चीन का एक फोन और धड़ाम हो गए तेल के रेट, क्या है सऊदी-ईरान सीक्रेट डील का पूरा सच?

Crude Oil Price: ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अचानक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच चीन की एंट्री ने क्रूड ऑयल के दाम को नीचे गिरा दिया है. सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर चीन ने सीधे ईरान से बात की है और हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी के तेल ठिकानों पर हो रहे हमलों को तुरंत कम करने के लिए कहा है. इस हलचल के बाद दुनियाभर के शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हलचल तेज हो गई है. इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी क्या है और इसका असर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा?
इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में शुक्रवार को कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. ब्रांड क्रूड फ्यूचर्स 95 सेंट गिरकर 104.87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्यूचर्स 1.61 डॉलर फिसलकर 100.30 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह चीन द्वारा ईरान पर बनाया गया दबाव माना जा रहा है. चीन की इस पहल से बाजार को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन अनिश्चितता अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है.
यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने हमले बढ़ा दिये थे. हाल ही में सऊदी अरब की रेड सी में मौजूद यानबू एक्सपोर्ट हब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हमला हुआ था. इसमें तीन पंपिंग स्टेशन क्षतिग्रस्त हुए हैं. इस वजह से सऊदी अरामको ने यूरोप के रिफाइनरी कस्टमर्स को अगले महीने के लिए क्रूड ऑयल देने से मना कर दिया है. सऊदी अरब और यमन के सीमावर्ती इलाकों में लगातार एक-दूसरे पर हमले जारी हैं.
मिडिल ईस्ट में तनाव का सीधा असर अमेरिकी रिटेल मार्केट पर पड़ा है. अमेरिका में इस समय डीजल का रेट 6.45 डॉलर प्रति गैलन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. वहीं, पेट्रोल की एवरेज कीमत 4.47 डॉलर प्रति गैलन बनी हुई है. आमतौर पर साल के इस समय पेट्रोल के दाम घटते हैं लेकिन सप्लाई और रिफाइनिंग की कमी के कारण कीमतें आसमान छू रही हैं. अमेरिकी रिफाइनिंग कैपेसिटी में अगले हफ्ते 371,000 बैरल रोजाना की गिरावट आने की आशंका जताई गई.
समुद्री व्यापार के लिए दुनिया के सबसे अहम रास्ते होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है. जहाजों के डेटा से पता चलता है कि जहां रोजाना औसतन 16 कमोडिटी वेसल्स गुजरते थे, वहीं अब महज 4 जहाज ही निकल पा रहे हैं. इससे साफ है कि सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. जेपी मॉर्गन जैसी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ने भी माना है कि अमेरिका-इजरायल-ईरान जंग के बाद से मार्केट का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है.
सऊदी अरब अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि सप्लाई नॉर्मल हो सके. बाजार के जानकारों का कहना है कि यदि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सामान्य होती है तो तेल की कीमत में और नरमी आ सकती है. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की आगामी बैठक में भी इस मामले पर बातचीत होने की उम्मीद है, जहां अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल मौजूद रह सकते हैं.