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Crude Oil: चीन का एक फोन और धड़ाम हो गए तेल के रेट, क्या है सऊदी-ईरान सीक्रेट डील का पूरा सच?

Petrol-Diesel Price: मिडिल ईस्ट की टेंशन के बीच चीन के दखल देने से क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट आई है. सऊदी अरब के कहने पर चीन ने ईरान से हूती हमलों को कम करने के लिए कहा है. देखने वाली बात यह है कि क्या चीन के कादम से आने वाले समय में क्रूड ऑयल के दाम और नीचे आएंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 19, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:27 AM IST
Crude Oil: चीन का एक फोन और धड़ाम हो गए तेल के रेट, क्या है सऊदी-ईरान सीक्रेट डील का पूरा सच?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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