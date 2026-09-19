/Crude Oil: चीन का एक फोन और धड़ाम हो गए तेल के रेट, क्या है सऊदी-ईरान सीक्रेट डील का पूरा सच?

Crude Oil Price: ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अचानक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच चीन की एंट्री ने क्रूड ऑयल के दाम को नीचे गिरा दिया है. सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर चीन ने सीधे ईरान से बात की है और हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी के तेल ठिकानों पर हो रहे हमलों को तुरंत कम करने के लिए कहा है. इस हलचल के बाद दुनियाभर के शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हलचल तेज हो गई है. इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी क्या है और इसका असर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा?