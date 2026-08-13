इंटरनेशनल मार्केट में प‍िछले काफी समय से क्रूड ऑयल के रेट में उठापटक जारी है. हाल ही में 90 डॉलर प्रत‍ि बैरल के लेवल तक पहुंचने वाले कच्‍चे तेल में आज फ‍िर से ग‍िरावट आई है. अमेर‍िका और ईरान के बीच प‍िछले द‍िनों सीजफायर लागू होने के बाद क्रूड ग‍िरकर 65 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक आ गया था. लेक‍िन तेल कंपन‍ियों की तरफ से आम आदमी को इसकी राहत नहीं दी गई. ऐसे में आम जनता के मन में यही सवाल चल रहा है क‍ि क्‍या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्‍हें म‍िलेगा? प‍िछले द‍िनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था क‍ि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. गुरुवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को स्‍थ‍िर रखा है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.