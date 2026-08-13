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Crude Oil: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव से बाजार में हलचल, ड‍िमांड घटने की आशंका से लुढ़के क्रूड ऑयल के दाम

Petrol Diesel Price: क्रूड ऑयल के दाम में भले ही इंटरनेशनल मार्केट में उठापटक चल रही है. लेक‍िन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं देखा जा रहा है. तेल कंपन‍ियों की तरफ से जारी दाम के अनुसार आज भी द‍िल्‍ली में क्रूड के रेट 102.12 रुपये प्रत‍ि लीटर पर बने हुए हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 13, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:11 AM IST
Crude Oil: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव से बाजार में हलचल, ड‍िमांड घटने की आशंका से लुढ़के क्रूड ऑयल के दाम
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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