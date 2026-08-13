Crude Oil Price: इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और ईरान में चल रहे तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखी जा रही है. कच्चे तेल की कीमत में यह कमजोरी ग्लोबल लेवल पर तेल की डिमांड घटने के नए पूर्वानुमान के कारण देखी जा रही है. इसके बाद 90 डॉलर के करीब पहुंचा क्रूड ऑयल फिर से 1 डॉलर से ज्यादा टूट गया. हालांकि, जंग के कारण पैदा हुए सप्लाई क्राइसिस ने दाम को एक लिमिट से नीचे जाने से रोक रखा है. आज सुबह ब्रेंट क्रूड वायदा 1.29 डॉलर प्रति बैरल गिरकर 87.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड घटकर 81.97 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) ने हालिया मंथली रिपोर्ट में साल 2026 के लिए ग्लोबल ऑयल डिमांड के ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 5,80,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया है. इसी तरह, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि इस साल तेल की खपत में 1.6 मिलियन बैरल रोजाना की गिरावट आ सकती है. यह आंकड़ा पिछले महीने के एक 1 मिलियन बैरल के अनुमान से बहुत ज्यादा है. एजेंसी के अनुसार, जारी जंग के चलते तेल की लिमिटेड सप्लाई और बढ़ती कीमत ने ग्लोबल लेवल पर खपत पर असर डाला है.
तेल की कीमत पर दबाव का दूसरा कारण अमेरिका में कमर्शियल क्रूड ऑयल रिजर्व में आया उछाल भी बताया जा रहा है. एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के आंकड़ों के अनुसार एक्सपोर्ट में आई भारी कमी के कारण पिछले हफ्ते अमेरिकी क्रूड ऑयल का स्टॉक 17.4 मिलियन बैरल बढ़कर 424.4 मिलियन बैरल तक पहुंच गया. जनवरी 2023 के बाद यह एक हफ्ते के दौरान आई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. रॉयटर्स के पोल में जानकारों ने पहले इसमें गिरावट का अनुमान जताया था. लेकिन अचानक बढ़े इस स्टॉक ने बाजार के के समीकरणों को बदल दिया है.
क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट के बावजूद, अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर रुकी हुई बातचीत के कारण तेल की दाम पूरी तरह नहीं गिरे हैं. ईरानी सूत्रों के अनुसार जून में हुए अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाने और उसे लागू करने पर किसी तरह की बातचीत आगे नहीं बढ़ी है. दूसरी तरफ होर्मुज और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रूट पर होने वाले जहाजों पर हमले जारी हैं. हैटॉन्ग फ्यूचर्स के जानकारों का कहना है कि इन इलाकों में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से जहाजों को अपने सिग्नल बंद करने पड़ रहे हैं. इससे तेल की असर सप्लाई का आकलन करना मुश्किल हो गया है.
इंटरनेशनल मार्केट में पिछले काफी समय से क्रूड ऑयल के रेट में उठापटक जारी है. हाल ही में 90 डॉलर प्रति बैरल के लेवल तक पहुंचने वाले कच्चे तेल में आज फिर से गिरावट आई है. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दिनों सीजफायर लागू होने के बाद क्रूड गिरकर 65 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया था. लेकिन तेल कंपनियों की तरफ से आम आदमी को इसकी राहत नहीं दी गई. ऐसे में आम जनता के मन में यही सवाल चल रहा है कि क्या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्हें मिलेगा? पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. गुरुवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को स्थिर रखा है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.