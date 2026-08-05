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Crude Oil: अमेरिका-ईरान में आगे बढ़ी बातचीत, क्रूड ऑयल धड़ाम; तेल कंपन‍ियों ने जारी क‍िये पेट्रोल-डीजल के रेट

Petrol-Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच फ‍िर से बातचीत शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. इसके बाद बुधवार सुबह देश की सरकारी तेल कंपन‍ियों ने भी पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर द‍िये.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 05, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:06 AM IST
Crude Oil: अमेरिका-ईरान में आगे बढ़ी बातचीत, क्रूड ऑयल धड़ाम; तेल कंपन‍ियों ने जारी क‍िये पेट्रोल-डीजल के रेट
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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