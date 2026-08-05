क्रूड के दाम में आई इस बड़ी ग‍िरावट के साथ ही कच्‍चे तेल के दाम पिछले तीन हफ्ते के सबसे न‍िचले लेवल पर पहुंच गए. बाजार को उम्मीद जागी है कि यद‍ि दोनों देशों की बातचीत आगे बढ़ती है तो होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) के जर‍िये होने वाली तेल सप्‍लाई फ‍िर से चालू हो सकती है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की तरफ से मंगलवार को साफ क‍िया गया क‍ि ओमान के मीड‍िएशन से ईरान के साथ होर्मुज स्‍ट्रेट से जहाजों की आवाजाही नॉर्मल करने पर बातचीत में तेजी आई है. हालांकि, अभी क‍िसी भी तरह का अंतिम समझौता नहीं हुआ है.