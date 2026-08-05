Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान में चल रहे तनाव के बीच कूटनीतिक बातचीत में तेजी आने के बाद ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम धड़ाम हो गए. क्रूड ऑयल की कीमत में मंगलवार को 5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई. इसके बाद बुधवार सुबह भी ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है. बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड के रेट गिरकर 79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. इसके अलावा WTI क्रूड गिरकर 75.42 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड करता दिखाई दिया.
क्रूड के दाम में आई इस बड़ी गिरावट के साथ ही कच्चे तेल के दाम पिछले तीन हफ्ते के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गए. बाजार को उम्मीद जागी है कि यदि दोनों देशों की बातचीत आगे बढ़ती है तो होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के जरिये होने वाली तेल सप्लाई फिर से चालू हो सकती है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की तरफ से मंगलवार को साफ किया गया कि ओमान के मीडिएशन से ईरान के साथ होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही नॉर्मल करने पर बातचीत में तेजी आई है. हालांकि, अभी किसी भी तरह का अंतिम समझौता नहीं हुआ है.
इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट ने भी इशारा दिया था कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर ईरान के साथ एग्रीमेंट बहुत जल्द संभव है. कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि जंग का कूटनीतिक समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है. कतर के अमीर और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस मामले पर बातचीत की है. उनका प्रयास अमेरिका और ईरान के बीच बनाव को कम करने का है. इसके अलावा, अमेरिका के मीडिएशन में इजरायल और लेबनान के बीच फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है.
क्रूड 5% से ज्यादा टूटकर तीन हफ्ते के निचले लेवल पर
ओमान के मीडिएशन से तेल सप्लाई शुरू होने की उम्मीद
बाजार के जानकारों के अनुसार क्रूड में आ सकती है बड़ी गिरावट
घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया
जानकारों का कहना है कूटनीतिक समाधान और जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्मीद से क्रूड नीचे आया है. ब्रोकरेज फर्म XS.com के बिजनेस डेवलपमेंट हेड साइमन पीटर मसाबी कहते हैं, यदि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में कोई ठोस नतीजा निकला तो सप्लाई में रुकावट की आशंका और कम हो जाएगी. इससे आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत में और गिरावट देखने को मिल सकती है.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ी गिरावट के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट पर इसका कोई असर नहीं देखा गया. मंगलवार को क्रूड ऑयल करीब 5 प्रतिशत टूट गया. लेकिन ग्लोबल मार्केट की सुस्ती का फायदा तेल कंपनियों की तरफ से आम आदमी को अभी नहीं दिया जा रहा है. तेल कंपनियों की तरफ से बुधवार सुबह जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर के पुराने लेवल पर ही बिक रहा है.