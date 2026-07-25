Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच प‍िछले करीब पांच महीने से चल रहे तनाव के बीच क्रूड ऑयल मे रेट में भारी उठापटक बनी हुई है. लेक‍िन अब दोनों देशों के बीच चीन की एंट्री के बाद कच्‍चे तेल की कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की तेजी पर फिलहाल ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है. कल 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार पहुंचने वाले ब्रेंट क्रूड में 4 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा की गिरावट दर्ज की गई. इस ग‍िरावट के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है. दरअसल, चीन ने अमेरिका और ईरान के बीच बंद पड़ी बातचीत को फ‍िर से शुरू कराने की कोश‍िश तेज कर दी है.