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अमेर‍िका-ईरान जंग में चीन की एंट्री, 100 डॉलर से नीचे आया क्रूड ऑयल का दाम, चेक करें पेट्रोल का रेट

Petrol-Diesel Price: क्रूड ऑयल के दाम में उस खबर के बाद ग‍िरावट देखी जा रही है, ज‍िसमें यह कहा जा रहा है क‍ि अमेर‍िका और ईरान के बीच बंद पड़ी बातचीत को शुरू करने के ल‍िए चीन ने पहल की है. इस खबर के बाद क्रूड 4 प्रत‍िशत टूट गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 25, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:28 AM IST
अमेर‍िका-ईरान जंग में चीन की एंट्री, 100 डॉलर से नीचे आया क्रूड ऑयल का दाम, चेक करें पेट्रोल का रेट
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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