Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले करीब पांच महीने से चल रहे तनाव के बीच क्रूड ऑयल मे रेट में भारी उठापटक बनी हुई है. लेकिन अब दोनों देशों के बीच चीन की एंट्री के बाद कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की तेजी पर फिलहाल ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है. कल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने वाले ब्रेंट क्रूड में 4 प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. इस गिरावट के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है. दरअसल, चीन ने अमेरिका और ईरान के बीच बंद पड़ी बातचीत को फिर से शुरू कराने की कोशिश तेज कर दी है.
क्रूड के दाम में आई 4 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद वीकली बेस पर क्रूड ऑयल के दाम भारी बढ़त के साथ बंद हुए. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने और रेड सी में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण तेल की कीमत में लगातार तेजी बनी हुई है. बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि ऑयल मार्केट को हमेशा किसी पॉजिटिव खबर का इंतजार करता है.
अगेन कैपिटल के पार्टनर जॉन किल्डफ कहते हैं, बाजार को जैसे ही किसी भी तरह तनाव कम होने की उम्मीद दिखाई देती है...निवेशक तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हैं. कोई भी व्यापारी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए जंग रुकने का जरा सा इशारा मिलते ही मुनाफावसूली देखने को मिलने लगती है. प्राइस फ्यूचर्स ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट फिल फ्लीन का कहना है कि एनर्जी मार्केट अभी काफी संवेदनशील स्थिति में है. ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल का स्टॉक काफी कम है, स्थिति पलक झपकते ही बदल सकती है.
चीन के मीडिएशन से क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट
वीकली बेस पर क्रूड ऑयल के दाम में 10% की भारी तेजी
ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल के स्टॉक में लगातार कमी आ रही
अहम समुद्री मार्ग रेड सी और होर्मुज पर गहरा रहा संकट
आने वाले समय में दाम 114 से 120 डॉलर पर पहुंचने की आशंका
कारोबार के दौरान शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.91 डॉलर (3.88 प्रतिशत) टूटकर 96.78 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. पिछले सत्र में ब्रेंट क्रूड का भाव मई के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया था. हालांकि, इस हफ्ते आई गिरावट के बावजूद ब्रेंट क्रूड ने वीकली बेस पर करीब 10 प्रतिशत की बढ़त बनाई. इसी तरह WTI क्रूड का वायदा भाव भी 2.88 डॉलर यानी 3.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 89.31 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.
लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और उसके सहयोगी हूती विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. दूसरी तरफ, ईरान की तरफ से हूती विद्रोहियों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि यदि अमेरिका उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखता है, तो वे लाल सागर के अहम रूट बाब अल-मंडेब को पूरी तरह बंद कर दें. इस जलमार्ग को फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज स्ट्रेट के बाद दुनिया में एनर्जी सप्लाई के लिहाज से दूसरा सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है.
ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म जेपीमॉर्गन के एनालिस्ट की तरफ से आकलन किया गया कि यदि क्रूड ऑयल की सप्लाई में रुकावट बनी रही और यह दौर यदि एक महीने और खिंचा तो ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7 से 8 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा हो सकता है. यदि यह संकट तीन महीने तक जारी रहता है तो क्रूड के दाम 114 डॉलर प्रति बैरल के खतरनाक लेवल पर पहुंच सकते हैं. इस बीच रूस-यूक्रेन जंग और कजाकिस्तान के तेल निर्यात टर्मिनल पर ड्रोन हमलों के कारण भी ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दबाव बना हुआ है.
इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में आई अचानक तेजी ने सस्ते पेट्रोल-डीजल का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों को झटका दिया है. ग्लोबल मार्केट में आई इस तेजी के कारण घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों में कटौती की जो गुंजाइश बन रही थी, वह अब लगभग खत्म हो गई है. हालांकि, इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. इंडियन ऑयल की तरफ से शनिवार सुबह जारी कीमत के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के लेवल पर ही बरकरार है.