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Hindi Newsबिजनेसट्रंप की नरमी से ग‍िरने के बाद क्रूड ऑयल में फ‍िर तेजी, चढ़कर 100 डॉलर के पार पहुंचा कच्‍चा तेल

ट्रंप की नरमी से ग‍िरने के बाद क्रूड ऑयल में फ‍िर तेजी, चढ़कर 100 डॉलर के पार पहुंचा कच्‍चा तेल

Petrol Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान में चल रहे तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. कल 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे आने वाला क्रूड ऑयल आज फ‍िर चढ़कर 102 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. हालांक‍ि, इसका असर घरेलू बाजार में देखने को नहीं म‍िल रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 07, 2026, 06:40 AM IST
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Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के संकेत मिलने के बाद बुधवार को क्रूड ऑयल के रेट में जबरदस्‍त ग‍िरावट देखी गई थी. एक द‍िन पहले के ट्रेड में क्रूड ऑयल के 11% टूटने के बाद गुरुवार को इसमें फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. तेल की कीमत में यह ग‍िरावट उन खबरों के बाद देखी जा रही है, ज‍िसमें अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला क‍िया है. इसके बाद अमेर‍िका और ईरान के बीच सहमत‍ि बनने की उम्‍मीद जताई जा रही है. इन खबरों के बाद बुधवार को द‍िनभर क्रूड ऑयल के ट्रेड में नरमी देखी गई.

बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान ब्रेंट क्रूड 11.57 डॉलर गिरकर 98.30 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इसके अलावा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 12.39 डॉलर टूटगर 89.88 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. हालांक‍ि, गुरुवार को दाम में तेजी देखी जा रही है. गुरुवार सुबह WTI क्रूड चढ़कर 96.17 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. इसके अलावा, ब्रेंट क्रूड एक बार फ‍िर से 100 डॉलर के पार 102 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर ट्रेड करते देखा गया. ट्रंप की तरफ से यह पहले ही साफ कर द‍िया गया है क‍ि ईरान के खिलाफ जारी नौसैनिक घेराबंदी में क‍िसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.

जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के ल‍िए उठाया कदम

बताया जा रहा है क‍ि अमेर‍िका की तरफ से 'प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को रोके जाने का फैसला पूरी तरह रणनीतिक है. यह कदम होर्मुज सेक्‍टर में फंसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने और हालात को कुछ हद तक शांत करने के लिए उठाया गया है. अपने इस कदम के साथ ही अमेर‍िका यह भी साफ करना चाहता जै क‍ि वह ईरान पर अपने इरादे से पीछे नहीं हटेगा.

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घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट पर अपडेट

ग्‍लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. लेक‍िन घरेलू लेवल पर अभी पेट्रोल-डीजल के दाम में क‍िसी तरह का बदलाव देखने को नहीं म‍िला है. प‍िछले द‍िनों पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍टर ने उन दावों को भी खारिज कर द‍िया था ज‍िनमें कहा जा रहा था क‍ि चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल में तेजी देखने को म‍िलेगी. सरकार ने बयान जारी कर कहा क‍ि देश में तेल की कीमत में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्‍लान नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी फर्जी बताया, जिसमें कहा जा रहा था क‍ि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत

  • नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.  

  • मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर. 

  • कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.

  • चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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