Crude Oil Price: अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव फ‍िर से बढ़ा तो क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर गुरुवार को 123 डॉलर के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. क्रूड ऑयल के चार साल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद कीमत में कुछ ग‍िरावट देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम 4 डॉलर प्रत‍ि बैरल की ग‍िरावट के साथ 114 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. क्रूड के दाम में चल रही उठा-पटक का कारण अमेरिका-ईरान के बीच जंग दोबारा शुरू होने की आशंका और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जारी अमेरिकी ब्लॉकेड को बताया जा रहा है. (खबर अपडेट हो रही है)

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