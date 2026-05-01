Advertisement
trendingNow13199703
Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price: चार साल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद टूटा क्रूड, महीने के पहले द‍िन पेट्रोल-डीजल पर क्‍या आया अपडेट?

Crude Oil Price: चार साल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद टूटा क्रूड, महीने के पहले द‍िन पेट्रोल-डीजल पर क्‍या आया अपडेट?

Petrol-Diesel Price: शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम 4 डॉलर प्रत‍ि बैरल की ग‍िरावट के साथ 114 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. क्रूड के दाम में चल रही उठा-पटक का कारण अमेरिका-ईरान के बीच जंग दोबारा शुरू होने की आशंका और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जारी अमेरिकी ब्लॉकेड को बताया जा रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 01, 2026, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Crude Oil Price: चार साल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद टूटा क्रूड, महीने के पहले द‍िन पेट्रोल-डीजल पर क्‍या आया अपडेट?

Crude Oil Price: अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव फ‍िर से बढ़ा तो क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर गुरुवार को 123 डॉलर के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. क्रूड ऑयल के चार साल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद कीमत में कुछ ग‍िरावट देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम 4 डॉलर प्रत‍ि बैरल की ग‍िरावट के साथ 114 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. क्रूड के दाम में चल रही उठा-पटक का कारण अमेरिका-ईरान के बीच जंग दोबारा शुरू होने की आशंका और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जारी अमेरिकी ब्लॉकेड को बताया जा रहा है. (खबर अपडेट हो रही है)

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

crude oil

Trending news

'ममता अपने साथ कुछ लाई थीं' बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही छिड़ी महाभारत
West Bengal Election 2026
'ममता अपने साथ कुछ लाई थीं' बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही छिड़ी महाभारत
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
Travel News in Hindi
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
weather update
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
Assembly Elections 2026
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट