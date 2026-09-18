सऊदी पर हमला, फिर भी तनाव के बीच आई राहत भरी खबर; तेल के दाम में क्यों आई गिरावट?

Crude Oil Price: ग्लोबल ऑयल मार्केट से राहत भरी खबर सामने आ रही है. मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जारी जंग के बावजूद क्रूड ऑयल (Crude Oil) के दाम में करीब 1% की गिरावट देखी गई. लगातार तीसरे सत्र में तेल के दामों में यह नरमी दर्ज की गई है. हालांकि, ब्रेंट क्रूड अभी भी 100 डॉलर के पार बना हुआ है. बाजार में यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि सऊदी अरब दूसरे रास्तों के जरिये मार्केट में तेल की सप्लाई जारी रखेगा. आसान शब्दों में समझते हैं कि मिडिल ईस्ट के इतने बड़े तनाव के बीच भी तेल के दाम नीचे क्यों आए.
ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1 डॉलर प्रति बैरल गिरकर 103.77 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं, WTI क्रूड के दाम 1.03 डॉलर घटकर 100.88 डॉलर प्रति बैरल पर दर्ज किये गए. तनाव के बावजूद दाम में गिरावट का अहम कारण बाजार का वह विश्वास है जिसमें माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से तेल निकालने के वैकल्पिक रास्ते काम कर जाएंगे. सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच बॉर्डर पर फिर से हमले शुरू हो गए हैं.
बीते दिनों सऊदी अरब के लाल सागर (Red Sea) स्थित 'यांबू' एक्सपोर्ट हब से क्रूड ऑयल की लोडिंग रोक दी गई थी. सऊदी की मुख्य 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' पर ड्रोन हमले के बाद यूरोप को होने वाली कुछ सप्लाई को रद्द कर दिया गया था. सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार पाइपलाइन के तीन पंपिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचा है. कारोबारियों का मानना है कि पाइपलाइन के लंबे समय तक बंद रहने से दुनिया की 4% तेल सप्लाई ठप हो सकती है.
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच खबर आई है कि सऊदी अरब अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन की 50 प्रतिशत क्षमता को कुछ दिन में वापस शुरू करने की कोशिश कर रहा है. अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने भी उम्मीद जताई है कि कुछ दिन में पाइपलाइन से सप्लाई शुरू हो जाएगी. इसके अलावा सऊदी अरब ओमान के सोहार पोर्ट के पास 'शिप-टू-शिप ट्रांसफर' के जरिये एशियाई रिफाइनरियों को क्रूड ऑयल दे रहा है. इस कदम से पाइपलाइन बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई में बड़ी मदद मिल रही है.
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज स्ट्रेट से 'अवैध रूप से' गुजर रहे टोगो का झंडा लगे एक तेल टैंकर को जब्त करने का दावा किया है. इस बीच ग्लोबल फाइनेंस कंपनी जेपीमॉर्गन (JPMorgan) ने कहा कि अमेरिका-ईरान जंग के बाद से पहली बार तेल बाजार को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है.
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता रुकी हुई है. अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में इस मामले पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है. फिलहाल मार्केट की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सऊदी अरब कितनी जल्दी अपनी सप्लाई लाइन पूरी तरह बहाल कर पाता है.