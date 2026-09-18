सऊदी पर हमला, फिर भी तनाव के बीच आई राहत भरी खबर; तेल के दाम में क्यों आई गिरावट?

Crude Oil Price: ग्लोबल ऑयल मार्केट से राहत भरी खबर सामने आ रही है. मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जारी जंग के बावजूद क्रूड ऑयल (Crude Oil) के दाम में करीब 1% की गिरावट देखी गई. लगातार तीसरे सत्र में तेल के दामों में यह नरमी दर्ज की गई है. हालांकि, ब्रेंट क्रूड अभी भी 100 डॉलर के पार बना हुआ है. बाजार में यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि सऊदी अरब दूसरे रास्तों के जरिये मार्केट में तेल की सप्लाई जारी रखेगा. आसान शब्दों में समझते हैं कि मिडिल ईस्ट के इतने बड़े तनाव के बीच भी तेल के दाम नीचे क्यों आए.