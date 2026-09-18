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सऊदी पर हमला, फिर भी तनाव के बीच आई राहत भरी खबर; तेल के दाम में क्यों आई गिरावट?

Petrol-Diesel Rate: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सऊदी अरब पर हमलों के बावजूद क्रूड ऑयल के दाम में 1% की गिरावट दर्ज की गई. पिछले कई महीने से तेल की कीमत में जारी उठा-पटक के बीच पेट्रोल-डीजल के रेट पुराने लेवल पर ही बने हुए है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 18, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:40 AM IST
सऊदी पर हमला, फिर भी तनाव के बीच आई राहत भरी खबर; तेल के दाम में क्यों आई गिरावट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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