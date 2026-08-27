/मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की पहल, तेल की कीमत में गिरावट जारी, आज क्या हो गया पेट्रोल-डीजल का रेट?

Crude Oil Price: दुनियाभर के मार्केट के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और जंग के बीच अब कूटनीतिक वार्ता का दौर शुरू हो गया है. इससे क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई बहाल होने की उम्मीद बनी है. ईरान, कतर और ओमान के बीच शुरू हुई बातचीत का सीधा असर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत पर देखने को मिल रहा है. लगातार चौथे दिन गुरुवार को क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखी गई.
इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में लगातार नरमी देखी जा रही है. ब्रेंट क्रूड वायदा 60 सेंट (0.7%) की गिरावट के साथ 87.24 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. ब्रेंट क्रूड में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई. दूसरी तरफ, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा भी 56 सेंट (0.7 फीसदी) गिरकर 81.67 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर पहुंच गया.
कच्चे तेल के दाम में आ रही गिरावट की सबसे बड़ी वजह 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को फिर से खोलने के लिए शुरू हुई बातचीत को माना जा रहा है. ईरानी सूत्रों के अनुसार ईरान और ओमान इस समुद्री रास्ते को कंट्रोल करने और इसके इस्तेमाल से जुड़े करार को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं. गौरतलब है कि खाड़ी देशों के तेल उत्पादकों को दुनिया से जोड़ने वाला यह समुद्री रूट दुनियाभर की तेल खपत का पांचवां हिस्सा संभालता है.
जंग शुरू होने के बाद से इस रूट से तेल सप्लाई घटकर एक चौथाई रह गई है. लेकिन अब इसके खुलने की उम्मीद से निवेशकों को राहत मिली है. मिडिल ईस्ट में पिछले छह महीने से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री खुद कूटनीतिक मोर्चा संभालने ईरान जा रहे हैं. दूसरी तरफ, अमेरिका ने भी पिछले एक महीने से ईरान पर हमले रोक रखे हैं और सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने की पॉलिसी अपनाई है.
इन कोशिशों के बाद बाजार में यह पॉजिटिव मैसेज गया है कि खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई बाधित होने का खतरा धीरे-धीरे टल सकता है. हालांकि कमोडिटी एक्सपर्ट का मानना है कि तेल की कीमत में आई इस राहत को पूरी तरह स्थायी नहीं कहा जा सकता. जानकारों का कहना है कि जब तक अंतरिम युद्धविराम की शर्तों पर अमेरिका और ईरान के बीच पूरी तरह सहमति नहीं बन जाती, तब तक बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी.
इसके अलावा मिडिल ईस्ट की जंग और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कई तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसका सीधा असर ग्लोबल डीजल सप्लाई पर पड़ा है. इससे अमेरिकी ईंधन भंडार अपने ऐतिहासिक निचले लेवल पर पहुंच गया है. पिछले दिनों 100 डॉलर के पार कारोबार करने वाले क्रूड के दाम में फिर से गिरावट देखी जा रही है. हालांकि, इस गिरावट का फायदा घरेलू बाजार में ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है.
तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल-डीजल के रेट को पुराने ही स्तर पर बरकरार रखा गया है. ऐसे में आम जनता के मन में यही सवाल चल रहा है कि क्या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्हें मिलेगा? पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. गुरुवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को स्थिर रखा है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.