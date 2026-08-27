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मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की पहल, तेल की कीमत में गिरावट जारी, आज क्या हो गया पेट्रोल-डीजल का रेट?

Petrol-Diesel Price: मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीद में ग्लोबल लेवल पर भले ही क्रूड ऑयल के दाम नीचे आ गए हो. लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल पुराने ही लेवल पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 27, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:55 AM IST
मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की पहल, तेल की कीमत में गिरावट जारी, आज क्या हो गया पेट्रोल-डीजल का रेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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