/मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की पहल, तेल की कीमत में गिरावट जारी, आज क्या हो गया पेट्रोल-डीजल का रेट?

तेल कंपन‍ियों की तरफ से पेट्रोल-डीजल के रेट को पुराने ही स्तर पर बरकरार रखा गया है. ऐसे में आम जनता के मन में यही सवाल चल रहा है क‍ि क्‍या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्‍हें म‍िलेगा? प‍िछले द‍िनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था क‍ि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. गुरुवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को स्‍थ‍िर रखा है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.