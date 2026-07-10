Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ी हुई है. एक द‍िन पहले दोनों तरफ से हमले क‍िये गए. हाल‍िया अपडेट के अनुसार ईरान के बुशहर समेत कई शहरों में भारी धमाके होने की खबर है. हालांकि अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप ने नए अटैक से इनकार किया है. दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी. ईरान की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि होर्मुज स्ट्रेट में दखल की कोश‍िश की तो करारा जवाब दिया जाएगा. ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार IRGC ने यह भी कहा है क‍ि यद‍ि अमेरिका ने हमला जारी रखा तो होर्मुज नॉर्मल नहीं हो पाएगा. इसका नुकसान कई देशों को आर्थ‍िक तौर पर उठाना पड़ेगा. इस बीच क्रूड ऑयल के दाम में नरमी देखी जा रही है. एक द‍िन पहले 79 डॉलर पर पहुंचने वाला ब्रेंट क्रू्ड ग‍िरकर 76 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. WTI क्रूड में भी ग‍िरावट आई और यह 72 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया.