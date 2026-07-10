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Crude Oil: ईरान के बुशहर में भीषण धमाके, क्रूड के दाम में नरमी; पेट्रोल के रेट पर क्‍या आया अपडेट?

Petrol-Diesel Price: होर्मुज स्‍ट्रेट में तनाव बढ़ने के बाद भले ही क्रूड ऑयल के दाम में उठापटक देखी जा रही है. लेक‍िन भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं आया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 10, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:59 AM IST
Crude Oil: ईरान के बुशहर में भीषण धमाके, क्रूड के दाम में नरमी; पेट्रोल के रेट पर क्‍या आया अपडेट?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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