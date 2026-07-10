Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ी हुई है. एक दिन पहले दोनों तरफ से हमले किये गए. हालिया अपडेट के अनुसार ईरान के बुशहर समेत कई शहरों में भारी धमाके होने की खबर है. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए अटैक से इनकार किया है. दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी. ईरान की तरफ से कहा गया कि यदि होर्मुज स्ट्रेट में दखल की कोशिश की तो करारा जवाब दिया जाएगा. ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार IRGC ने यह भी कहा है कि यदि अमेरिका ने हमला जारी रखा तो होर्मुज नॉर्मल नहीं हो पाएगा. इसका नुकसान कई देशों को आर्थिक तौर पर उठाना पड़ेगा. इस बीच क्रूड ऑयल के दाम में नरमी देखी जा रही है. एक दिन पहले 79 डॉलर पर पहुंचने वाला ब्रेंट क्रू्ड गिरकर 76 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. WTI क्रूड में भी गिरावट आई और यह 72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.
अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर हमला किये जाने के बाद तेल की कीमत में फिर से तेजी आई थी. जानकारों ने कहा था कि यदि दोनों तरफ से हमले किये गए तो क्रूड चढ़कर फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है. दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनने के बाद कच्चा तेल गिरकर 65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था. शुक्रवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत में नरमी देखी गई और यह गिरकर 76 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. WTI क्रूड के दाम में गिरावट देखी गई और यह 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है.
अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दिनों सीजफायर लागू हुआ तो क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखी गई. लेकिन अब फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद क्रूड के दाम में तेजी देखी जा रही है. होर्मुज स्ट्रेट में दो कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की है. अमेरिका ने ईरान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में ईरानशहर एयरपोर्ट पर हमला किया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैले बुशहर, सीरिक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप, चाबहार समेत कई शहरों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुने गए हैं.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों का ट्रैफिक प्रभावित होने का असर क्रूड ऑयल के दाम पर पड़ता है. ईरान की तरफ से जहाजों पर हमले किये जाने के बाद जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए. इन हमलों के बाद होर्मुज के फिर से बंद होने की आशंका बढ़ी तो क्रूड के दाम में जबरदस्त उछाल देखा गया. क्रूड ऑयल की कीमत में फिर से बढ़ोतरी के बाद देश में पेट्रोल-डीजल के रेट में कटौती की उम्मीद खत्म हो गई है. शुक्रवार सुबह तेल कंपनियों की तरफ से जारी रेट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर है.