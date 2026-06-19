Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान का शांति समझौता होने के बाद मिडिल ईस्ट में शांति है. इसका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल के दाम में लगातार नरमी बनी हुई है. होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) खुलने के बाद जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है. हालांकि, सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा. लेकिन क्रूड और एलएनजी (LNG) के दाम में गिरावट देखी जा रही है. होर्मुज में जहाजों के गुजरने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल गिरकर 79 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है. दूसरी तरफ WTI क्रूड टूटकर 75 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है.
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद घरेलू स्तर पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. कल केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने भी इसको लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि अभी तेल सप्लाई सामान्य होने में समय लगेगा. इसके बाद ही घरेलू बाजार में तेल की कीमत में कमी आनी शुरू होगी. तेल कंपनियों ने आखिरी बार 25 मई को ईंधन की कीमत में इजाफा किया था, तब से रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आपको बता दें 28 फरवरी को इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल के दाम उछलकर 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे.
होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को खोलने पर बनी सहमति के बाद जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है. इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर दिखा और गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) गिरकर 79 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इसी तरह, डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड भी फिसलकर 75 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे स्थिति पूरी तरह सामान्य होगी, कच्चे तेल में और गिरावट आएगी. आने वाले समय में इस गिरावट का सीधा फायदा घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती के रूप में देखने को मिल सकता है.
तेल कंपनियों की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किये गए दाम के अनुसार, पेट्रोल और डीजल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल अपने पुराने स्तर 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. गौरतलब है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद, पेट्रोलियम कंपनियों ने मई महीने में चार बार कीमतें बढ़ाई थीं. तेल कंपनियों ने 15 मई से 25 मई के बीच महज 11 दिनों के भीतर चार बार बढ़ोतरी की थी, हालांकि 25 मई के बाद से ईंधन की कीमतें पूरी तरह स्थिर हैं.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)