इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद घरेलू स्तर पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. कल केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने भी इसको लेकर बयान द‍िया. उन्‍होंने कहा क‍ि अभी तेल सप्‍लाई सामान्‍य होने में समय लगेगा. इसके बाद ही घरेलू बाजार में तेल की कीमत में कमी आनी शुरू होगी. तेल कंपन‍ियों ने आखिरी बार 25 मई को ईंधन की कीमत में इजाफा क‍िया था, तब से रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आपको बता दें 28 फरवरी को इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल के दाम उछलकर 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे.