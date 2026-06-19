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Petrol Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में शांत‍ि के बीच क्रूड ऑयल में ग‍िरावट जारी, पेट्रोल के रेट पर आया यह अपडेट

Crude Oil Rate: होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सामान्‍य होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही है. हालांक‍ि, घरेलू बाजार में अभी क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. पेट्रोल-डीजल पुराने ही लेवल पर बना हुआ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 19, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:57 AM IST
Petrol Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में शांत‍ि के बीच क्रूड ऑयल में ग‍िरावट जारी, पेट्रोल के रेट पर आया यह अपडेट
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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