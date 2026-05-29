Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही बातचीत से बाजार को उम्‍मीद है क‍ि दोनों देश जल्‍द सकारात्‍मक रास्‍ता न‍िकालेंगे. हालांक‍ि प‍िछले द‍िनों अमेर‍िका की तरफ से दो बार ईरान पर सैन्‍य हमला क‍िया गया. अमेर‍िकी मिसाइलों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रही सैन्य नौकाओं को तबाह कर दिया था. सीजफायर के बीच दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत का असर है क‍ि क्रूड के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. जानकारों का कहना है क‍ि दोनों देशों के बीच धीरे-धीरे सहमत‍ि बन सकती है.

यूएस और ईरान के बीच होने वाली डील और शांत‍ि की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल के दाम ग‍िरकर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे आ गए. शुक्रवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर से मामूली ग‍िरावट देखी जा रही है. इसी का असर है क‍ि ब्रेंट क्रूड ग‍िरकर 93 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. इस दौरान WTI क्रूड के दाम में भी ग‍िरावट देखी जा रही है और यह टूटकर 88 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. क्रूड ऑयल की सप्‍लाई बहाल होने की उम्‍मीद में दाम में ग‍िरावट आ रही है. दूसरी तरफ क्रूड के दाम में ग‍िरावट से आम आदमी को आने वाले समय में राहत म‍िलने की उम्‍मीद जताई की जा सकती है.

अमेर‍िका और ईरान के बीच डील की उम्‍मीद

28 फरवरी से जब से इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हुई है तब से क्रूड ऑयल के दाम में भारी उठापटक देखी गई है. इजरायल ने जब ईरान पर हमला क‍िया तो उससे पहले क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब थे. बाद में अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो क्रूड का दाम चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. हालांक‍ि जब से दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई है, क्रूड के दाम में ग‍िरावट आई है. शांत‍ि समझौते को लेकर चल रही बातचीत में दुन‍ियाभर के देशों को समाधान न‍िकलने की उम्‍मीद है. इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में ग‍िरावट के तौर पर देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पेट्रोल-डीजल की कीमत में लगी आग

क्रूड ऑयल की कीमत में आई तेजी के असर से तेल कंपन‍ि‍यों ने लंबे समय तक देश की जनता को दूर रखा. लेक‍िन लगातार बढ़ते नुकसान के बाद कंपन‍ियों को घरेलू बाजार में तेल की कीमत में इजाफा करना पड़ा. दुन‍िया के अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल महंगा होने के बाद घरेलू बाजार में तेल कंपन‍ियों ने 15 मई से लेकर अब तक चार बार तेल की कीमत में 7 रुपये प्रत‍ि लीटर से ज्‍यादा का इजाफा कर द‍िया है. अमेरिकी बाजार में तेल का दाम 50 फीसदी तक चढ़ गया है.

कब क‍ितने बढ़े दाम?