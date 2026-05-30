Petrol Diesel Price: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के अगले 60 दिन के लिए बढ़ने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में राहत है. इसी का असर है कि क्रूड ऑयल में गिरावट देखी जा रही है. पिछले कुछ दिन से क्रूड का दाम 100 डॉलर से नीचे चल रहा है.
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Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से 60 दिन के लिए लागू हुए सीजफायर के बाद बाजार में राहत है. क्रूड ऑयल टूट रहा है और शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है. उम्मीद है कि दोनों देश जल्द सकारात्मक रास्ता निकालेंगे. पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से दो बार ईरान पर सैन्य हमला किये जाने के बाद लागू किये गए सीजफायर के बाद आज सुबह-सुबह क्रूड के दाम नीचे आ गए. सीजफायर के बीच दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत से सकारात्मक नतीजें निकलने की उम्मीद है. जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच धीरे-धीरे सहमति बन सकती है.
यूएस और ईरान के बीच होने वाली डील और आने वाले समय में शांति की उम्मीद से क्रूड ऑयल टूट रहा है. क्रूड का दाम टूटकर 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे चल रहा है. शनिवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में फिर से गिरावट देखी गई. आज सुबह ब्रेंट क्रूड गिरकर 91 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. WTI क्रूड के दाम में भी कमजोरी देखी जा रही है और यह टूटकर 87 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. क्रूड ऑयल की सप्लाई बहाल होने की उम्मीद में दाम में गिरावट आ रही है. दूसरी तरफ क्रूड के दाम में गिरावट से आम आदमी को आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद जताई की जा सकती है.
28 फरवरी को इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. ईरान पर इजरायली हमले से ठीक पहले क्रूड ऑयल की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल थी. इसके बाद, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराया, तो यह उछलकर 125 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. हालांकि, अब दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने से कीमतों में नरमी आई है. शांति समझौते को लेकर जारी इस चर्चा से ग्लोबल लेवल पर समाधान की उम्मीद जगी है, जिसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटती कीमतों के रूप में दिखाई दे रहा है.
तेल कंपनियों ने कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की बढ़ती कीमतों के असर से देश की जनता को लंबे समय तक बचाए रखा. हालांकि, लगातार होते भारी नुकसान के चलते आखिरकार कंपनियों को घरेलू बाजार में दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा. ग्लोबल लेवल पर पेट्रोल-डीजल की कीमत में आई तेजी के बाद, घरेलू तेल कंपनियों ने 15 मई से अब तक चार बार में ईंधन के दाम 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दिए हैं. वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 50 फीसदी तक उछल चुकी हैं.
तारीख----पेट्रोल-----डीजल
15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये
19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये
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