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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil: जंग के बीच सीजफायर और ट्रेड डील की उम्‍मीद में टूटा क्रूड ऑयल, आज पेट्रोल पर क्‍या आया अपडेट?

Crude Oil: जंग के बीच सीजफायर और ट्रेड डील की उम्‍मीद में टूटा क्रूड ऑयल, आज पेट्रोल पर क्‍या आया अपडेट?

Petrol Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते को लेकर जारी बातचीत और भारत-अमेर‍िका में ट्रेड डील की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड ग‍िरकर 95 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब पहुंच गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:31 AM IST
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Crude Oil: जंग के बीच सीजफायर और ट्रेड डील की उम्‍मीद में टूटा क्रूड ऑयल, आज पेट्रोल पर क्‍या आया अपडेट?

Petrol Price in Delhi: एक तरफ सीजफायर के बीच अमेर‍िका और ईरान में शांत‍ि समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. दूसरी तरफ ट्रंप ने पीएम मोदी की एक बार फ‍िर से तारीफ की है. ट्रंप की तरफ से यह तारीफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान के बाद की गई है, ज‍िसमें उन्‍होंने कहा था क‍ि अमेर‍िका के साथ ट्रेड डील को लेकर 99% बात फाइनल हो गई है. इन दोनों ही डेवलपमेंट का असर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम पर देखा जा रहा है. इसी का असर है क‍ि शुक्रवार सुबह क्रूड ऑयल के रेट में ग‍िरावट देखी जा रही है. हालांक‍ि, इस बीच ट्रंप की तरफ से कल ईरान को भी फ‍िर से धमकी दी गई है.

ट्रेड डील पर बन रहे पॉज‍िट‍िव माहौल के बीच क्रूड ऑयल के दाम में शुक्रवार सुबह ग‍िरावट आई. राहत की बात इसल‍िए भी है क‍ि क्रूड ऑयल प‍िछले कुछ समय से 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे चल रहा है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड ग‍िरकर 95 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब आ गया. इस दौरान WTI क्रूड के दाम में भी ग‍िरावट देखी जा रही है और यह टूटकर 92.69 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. अमेर‍िका और ईरान के बीच यद‍ि समझौता होता है तो इसके बाद क्रूड ऑयल की सप्‍लाई बहाल होने की उम्‍मीद में दाम नीचे आ रहे हैं.

अमेर‍िका और ईरान बन सकती है बात

इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रहे संघर्ष का इंटरनेशनल मार्केट पर असर पड़ा है. इजरायल की तरफ से हमला क‍िये जाने से पहले क्रूड ऑयल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब थी. लेक‍िन प‍िछले द‍िनों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से यह चढ़कर रिकॉर्ड 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. दोनों पक्षों के बीच सीजफायर के दौरान चल रही बातचीत ने ग्‍लोबल मार्केट को राहत दी है. दुनिया को उम्मीद है कि इस वार्ता से कोई न कोई ठोस समाधान निकलेगा. इस कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में नरमी देखी जा रही है.

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7 रुपये से ज्‍यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

तेल कंपनियों ने क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत का असर लंबे समय तक जनता पर नहीं डाला. लेकिन लगातार बढ़ते घाटे के कारण आखिरकार कंपनियों को घरेलू बाजार में ईंधन के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा. दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत के बीच, घरेलू तेल कंपनियों ने भी 15 मई से लेकर 25 मई तक के बीच में चार बार तेल के दाम बढ़ाने पड़े. इससे तेल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा हो गया. आज घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया.

चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

  • महानगर--------पेट्रोल--------डीजल

  • दिल्ली--------102.12 --------95.20

  • मुंबई--------111.18--------97.83

  • कोलकाता--------113.5--------99.82

  • चेन्नई--------107.74--------99.55

(दाम-रुपये में)

कब क‍ितने बढ़े दाम?

  • तारीख----पेट्रोल-----डीजल

  • 15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये

  • 19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये

  • 23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये

  • 25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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